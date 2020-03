Les tendances en matière de recyclage et de compostage dans la décoration intérieure

La société prend de plus en plus conscience de l’importance d’une architecture et d’un design d’intérieur respectueux de l’environnement. De plus en plus de gens cherchent à intégrer des principes de durabilité dans leurs projets, dans leurs intérieurs et architectes et les designers d’intérieur ont un impact énorme sur la durabilité d’un environnement car ce sont eux qui décident quels matériaux et produits seront utilisés et comment les gens seront écologiquement capables d’interagir avec les espaces, l’écosystème ou les communautés environnants. L’objectif philosophique est de veiller à ce que les actions entreprises aujourd’hui n’aient pas de conséquences négatives pour les générations futures et respectent les principes de durabilité sociale, économique et écologique.

En suivant des principes de durabilité simples, les architectes et les architectes d’intérieur peuvent réduire l’impact environnemental négatif de notre société et nous aider définitivement à construire un avenir meilleur et plus durable.

Utiliser des matériaux à faible impact environnemental

Lorsque nous pensons à la durabilité, il est impératif de choisir des matériaux et des produits ayant le plus faible impact environnemental.

Pour l’architecture durable ou l’aménagement intérieur, le meilleur choix est toujours d’utiliser des matériaux intelligents que l’on retrouve sur le chantier lui-même ou dans ses environs. Il donne plus de caractère au projet et économise l’énergie qui serait nécessaire pour produire de nouveaux matériaux.

En terme de papiers peints pour une maison écologique, utilisez le papier peint Veruso Lino, qui est papier peints compostables, qui se compose de matières végétales nécessitant peu d’eau pour se développer. Le papier peint Veruso Lino est robuste et très agréable au toucher. Ce dernier a une teinte naturelle et chaude idéale pour vos intérieurs.

Les matières organiques (par exemple le bois, la laine et la pierre naturelle) semblent un choix évident, mais nous ne devons pas oublier que les ressources naturelles doivent être traitées de manière responsable. Choisissez des matériaux qui sont rapidement renouvelables et extraits d’une manière respectueuse de l’environnement, comme le liège. le chêne-liège, la couche externe de l’écorce, peut être utilisé pendant que l’arbre lui-même reste préservé et prêt à être récolté tous les neuf ans. Le choix de solutions avec d’autres matériaux innovants tels que la fibre PET aide à réduire les déchets des bouteilles en PET ainsi qu’à fournir un confort acoustique et thermique.

L’impact environnemental des matériaux et des produits doit être évalué tout au long de leur cycle de vie – depuis l’extraction, la production, le transport et la transformation jusqu’à leur élimination après utilisation.

Toujours conçu pour l’efficacité énergétique

Les bâtiments sont aujourd’hui l’un des principaux contributeurs aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, en raison de la consommation d’énergie et des déchets. Les architectes et les architectes d’intérieur peuvent faire beaucoup pour réduire la quantité d’énergie nécessaire au chauffage, à l’éclairage, au fonctionnement des appareils, etc., en fournissant au bâtiment ou à l’espace une énergie renouvelable sans carbone.

Une bonne isolation thermique et un bon éclairage sont deux facteurs cruciaux pour l’efficacité énergétique d’un bâtiment sur lesquels les architectes et les designers d’intérieur ont une influence. L’orientation d’un bâtiment et de ses fenêtres ou la taille de ses pièces sont des exemples de stratégies architecturales normales pour assurer l’efficacité énergétique. Un bâtiment bien isolé nécessitera moins de puissance de génération ou de dissipation de chaleur, à condition qu’il ait la capacité de ventiler et d’expulser l’air intérieur pollué.