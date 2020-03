En falsh, tome 1, On est là

On est là est le premier tome de la nouvelle série En falsh, de Patrick Wong, alias Oz, et Bastien Sanchez. Une bande dessinée parue en mars 2020, aux éditions Delcourt, qui présente une fiction documentée sur la banlieue française.

Le RER arrive en gare, une jeune femme, en survêtement et avec un sac de sport, sort du train. Elle traverse les rues, montent quelques marches et passent devant quelques personnages. C’est alors qu’à son passage, les jeunes hommes s’amusent, sourient, sifflent, font des bruits suspects, embarrassant la jeune femme. Elle passe, la tête baissée, entre dans son immeuble, monte les marches et passe un couloir. Pendant ce temps, un homme fume à la fenêtre, et quand il a terminé, jette son mégot dehors. Il arrive au-devant de sa petite amie, lui demandant si ça va. La jeune femme jette son sac sur le canapé, puis s’écroule à côté, le visage grave. Son homme s’inquiète et lui demande pourquoi elle est vénère et si le B a encore posé des problèmes. La jeune femme explique alors que les vieux renois lui ont pris la tête sur le chemin…

C’est en s’inspirant de sa jeunesse, qu’Oz, décrit le quotidien d’une banlieue française ordinaire. Une fiction documentée, sur les mécanismes d’interactions sociales d’une banlieue. C’est une plongée au cœur d’une banlieue qui est proposée dans cette bande dessinée, présentant différents personnages, qui se mettent en place, petit à petit. Un quotidien sur l’économie souterraine, gérer, entre autre, par une famille de trafiquants de drogue. Tous les personnages sont à suivre, dans cette fourmilière très vivante, entre trafic et violence, où chacun tente de trouver sa place. Le scénario est très bien posé, assez immersif, entrainant facilement les lecteurs dans ce triller surprenant et intéressant. Le dessin est tout aussi bien exécuté, avec un noir et blanc dynamique, un trait fluide et vif, bien structuré, et des personnages assez expressifs.

On est là est le premier tome de la nouvelle série En falsh, qui présente une fiction documentée, sur la banlieue française, une plongée qui se fera en cinq albums. Une bande dessinée qui dépeint un portrait social d’une banlieue et de ses habitants, à travers différents points, à commencer par le trafic de drogue.