Comme une comédie romantique, de Rachel Winters

Les éditions Hauteville (anciennement Milady) ont récemment présenté « Comme une comédie romantique », le premier livre de Rachel Winters. Un roman tout doux reprenant les grands classiques de la comédie romantique au cinéma.

Résumé

Et si ça arrivait aussi dans la vraie vie ?

Evie Summers a presque trente ans, et travaille dans une agence audiovisuelle spécialisée dans la conception de scénarios. Condamnée à n’être qu’une assistante depuis des années, elle attend sa promotion avec impatience. Seulement voilà, si elle n’arrive pas à convaincre Ezra Chester d’achever son scénario de comédie romantique, non seulement elle n’aura pas sa promotion, mais elle perdra son boulot. Seul hic, Ezra a l’angoisse de la page blanche, et il ne se remettra au travail qu’à une condition : Evie doit lui prouver qu’on peut aussi tomber amoureux dans la vraie vie. Prête à tout pour sauver l’agence en péril, la jeune femme va rencontrer Ezra comme Harry rencontre Sally et comme Hugh Grant rencontre Julia Roberts.

À propos du livre

Rencontrez Evie Summers, assistante dans une agence représentant les scénaristes de demain. Enfin, si elle a encore un boulot demain… En effet, pour sauver son poste, elle doit faire un pacte avec Ezra Chester, leur plus gros client. Elle doit lui faire écrire une comédie romantique, et pour cela, elle va se retrouver dans de sacrées situations ! Bravant le ridicule sans pareil, elle s’évertue à démontrer à Ezra que l’amour « comme dans les comédies romantiques » existe. Pour lui prouver, elle tente de reproduire les « jolies rencontres » des comédies romantiques les plus célèbres. Harry rencontre Sally, The Holiday, tout y passe ! Et surtout la dignité d’Evie. Mais toutes ces tentatives, alors qu’elle ne cherche pas l’amour, va l’emmener sur des chemins bien inattendus.

Mon avis

Je vous l’avoue tout de suite, je suis une inconditionnelle des comédies romantiques au cinéma ! J’adore ça, je trouve ça adorable, tout doux, réconfortant et pétillant ! Pour ce qui est de la romance littéraire, je suis beaucoup plus compliquée. J’adore ça, mais ça a plutôt intérêt à sortir des sentiers battus.

Avec grand plaisir, c’est le cas de « Comme une comédie romantique ». Ça reste une romance avec quelques clichés et bien cheesy, comme on les aime. Mais j’avoue que l’intrigue change un peu de ce que j’ai l’habitude de lire. Ainsi, je me suis très rapidement attachée à Evie que j’ai trouvé assez touchante, même si parfois je ne l’ai pas trouvée très maligne. Quand aux autres personnages, je trouve que je les ai apprécié à la juste valeur de leur personnalité. C’est-à-dire que ceux qui sont insupportables le sont, et pour ce qui est des « gentils » et bien on les apprécie quasi instantanément. Et je dois dire que j’ai eu un véritable coup de foudre pour la petite Annette qui est absolument adorable.

Concernant l’intrigue elle-même, on va pas se le cacher elle est plutôt prévisible. Il n’y a pas d’énorme surprise et je n’ai pas vécu une lecture qui me tient en haleine du début à la fin. J’ai plutôt apprécié ce roman par petites touches, cinquantaine de pages par cinquantaine de pages. J’ai pris le temps de le lire, moi qui lit d’habitude très rapidement, et ce n’était clairement pas un page turner. Je regrette le léger manque d’alchimie entre les deux tourtereaux finaux, j’aurai aimé plus de tension et de papillons dans mon ventre… Mais j’ai apprécié l’humour parsemé tout au long de l’écriture, et les émotions touchantes, bien que pas réellement pétillantes et parfois un peu plates, que l’histoire nous fait ressentir.