Bébé Loup à emporter partout en poussette !

Bébé Loup, le héros des tout-jeunes lecteurs, est à retrouver dans deux adorables petits livres à attacher à la poussette. Deux imagiers, avec un lien à scratch, parus aux éditions Nathan, en janvier 2020, qui s’emportent partout en promenade !

A la ferme, les tout-jeunes lecteurs peuvent retrouver les animaux suivants : l’âne, le lapin, le cochon, les canetons, le mouton et la vache. Sur la deuxième double page, ce sont les animaux de la basse-cour qui sont à découvrir, avec notamment, le coq, le canard, les poussins et la poule.

Les objets sont nombreux, dans la maison, aussi c’est par la chambre que débute la découverte des jeunes lecteurs, avec le lit, le doudou, les chaussons, le pyjama, le réveil et la commode. La deuxième double page présente les jouets, tels que les cubes, le ballon, la petite voiture, le hochet, la poupée et le livre.

Les deux petits imagiers sont adorables, avec sur la couverture, le jeune héros Bébé Loup. Les tout-jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir et enrichir leur vocabulaire, tout en se promenant et en s’amusant, dans leur poussette. En effet, un lien tout doux et solidement attaché, avec un scratch permet de fixer efficacement le livre à la poussette, afin que celui-ci ne tombe pas pendant la promenade. Les livres sont petits, cartonnés, donc pratiques à tenir en main, pour les enfants. Adaptés aux petites mains, les imagiers sont aussi colorés et plaisants à découvrir, avec deux univers qui tiennent à cœur aux tout-jeunes lecteurs, les animaux et la maison. Des objets à découvrir, ainsi que des bêtes, petits ou un peu plus grosses, qui vont permettent un apprentissage tout en douceur, pour associer un mot à une image. Le dessin est très simple, tout rond et doux, offrant un univers coloré et joyeux.

Les animaux et Les objets de la maison sont deux premiers ouvrages de la collection Bébé Loup, de petits imagiers, avec un lien à scratch, pour attacher à la poussette et continuer aussi à apprendre et à reconnaître, même pendant la promenade !