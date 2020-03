L’un de nous est différent est un album plein d’humour et de tolérance, qui propose aux jeunes lecteurs d’apprendre la différence et la comprendre. Un livre amusant et touchant, de Barney Saltzberg, paru aux éditions Gründ, en mars 2020.

Trois vaches et une éléphante se présentent à la queue leu leu. L’une d’elles est différente. Elles trouvent cela très bien, alors elles se tiennent par les pattes et la trompe, avec un air joyeux. L’un d’eux est différent, il y a trois chiens et un chat, mais cela ne les empêche pas d’être de bons amis, quand même, et de se rassembler. L’un d’eux est différent, trois cochons font face à un loup, aux jolies dents pointues. Et les quatre amis font ce qui leur chante, ils forment d’ailleurs un sacré groupe de rock’n’roll, dont le chanteur est le loup…

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir trois choses qui se ressemblent et une quatrième un peu différente. Malgré les différences, quelque chose les rassemble, que ce soit l’amitié, la musique, le voyage, l’amusement… Dans un premier temps, les animaux, la plupart du temps, sont présentés, expliquant qu’il y en a un de différent, puis, à la double page suivante, les jeunes lecteurs les retrouvent tous ensemble autour d’un thème qui les rassemble. L’album est plein d’humour et de surprises, invitant les enfants à découvrir la différence et la tolérance. Le texte est simple, efficace et répétitif, offrant une dynamique certaine et plaisante. Le vocabulaire est également choisi, avec des mots courts et faciles à retenir, adaptés aux jeunes lecteurs. Le dessin est aussi simple, sans fioritures, offrant l’essentiel, restant efficace, amusant et agréable à découvrir. Des scènes amusantes, pour découvrir ce qui rassemble tous ces êtres, sont à retrouver.

L’un de nous est différent est un bel album, entre humour et tendresse, qui propose aux jeunes lecteurs de faire la différence certaines choses, mais également de découvrir cette différence et la tolérance, à travers d’amusantes scènes.