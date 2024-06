La souris sorcière – Ed. L’école des loisirs

La souris sorcière est un album jeunesse de Rudy Spiessert, paru aux éditions L’école des loisirs, en mai 2024. Une histoire originale et drôle, qui présente une petite souris déterminée et courageuse, qui va devoir faire ses preuves en tant que jeune sorcière.

L’école Internationale des Sorcières est un lieu bien gardé, secret. Seuls les vraies sorcières et quelques magiciens savent où trouver l’école. Ce vendredi-là, à l’école, une grande agitation régnait à l’école, car il y avait la remise des diplômes ! Les jeunes étudiantes sorcières étaient tout excitées, les professeurs discutaient joyeusement, en mangeant des gâteaux apéritifs au goût de crapaud séché. Dans la salle de cérémonie, les futures diplômées, alignées en rang, passaient les uns après les autres, devant la directrice. Il y avait des filles brunes, blondes, petites, grandes, timides ou bavardes. Mais une était encore plus différente, parce qu’elle ne mesurait que neuf centimètres. C’était une petite souris !

Sophie, la souris, reçoit son diplôme et les encouragements de la directrice pour sa nouvelle vie active. Elle va devoir trouver un lieu où s’installer et faire ses preuves… Ainsi débute une nouvelle aventure pour la courageuse petite souris. L’album, découpé en plusieurs chapitres, offre un récit assez dense et captivant, pour les jeunes lecteurs. La jeune sorcière va devoir faire ses preuves et ne manque pas de courage ni d’imagination, pour y parvenir. Mais le jour où des enfants viennent lui demander de l’aider, pour une plus grande mission, la petite souris ne peut refuser. Elle va donc devoir ruser ! Le récit est bien rythmé, amenant tranquillement les enfants dans une drôle d’aventure, pleine de rebondissement et d’humour. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, plutôt rond et expressif.

La souris sorcière est un album jeunesse, des éditions L’école des loisirs, drôle et original. Une grande aventure pour une petite souris sorcière qui va devoir faire ses preuves, pour trouver sa place et solutionner les petits et grands problèmes de tout le monde.