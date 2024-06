Apprendre à lire dès 3 ans avec le Memory des mots

Saviez-vous que votre enfant pouvait commencer à lire à partir de 3 ans ? Oui, vous avez bien lu ! Grâce au nouveau jeu “Memory des mots” paru aux éditions Les Arènes, votre tout-petit peut maintenant se lancer dans l’apprentissage de la lecture dès l’âge de 3 ans. Ce jeu éducatif et ludique est conçu pour initier les jeunes enfants à la lecture de manière amusante et progressive. C’est le moment idéal pour éveiller leur curiosité et leur amour des mots !

“Memory des mots” de Céline Alvarez est une boîte magique qui contient tout ce qu’il faut pour transformer l’apprentissage de la lecture en une aventure captivante. À l’intérieur, vous trouverez un livret d’accompagnement spécialement conçu pour guider les parents et les enfants dans cette belle découverte. Ce livret vous donnera toutes les clés pour aider votre enfant à entrer en lecture facilement : comment bien prononcer les sons des lettres, par quelle lettre commencer, à quel rythme avancer, et même des gestes spécifiques pour faciliter l’apprentissage.

Mais ce n’est pas tout ! La boîte contient également 40 cartes magiques. D’un côté, des dessins colorés et attrayants ; de l’autre, des mots courts. Le principe du jeu est simple et captivant : associer chaque mot à son image correspondante. Deux niveaux de difficulté sont proposés pour s’adapter aux progrès de votre enfant.

Comment jouer au Memory des mots ?

Niveau 1 : Disposez toutes les cartes face visible. Demandez à votre enfant de choisir un mot, de le déchiffrer, puis de trouver l’image correspondante. Cette méthode permet de familiariser l’enfant avec les mots et les images en douceur.

Niveau 2 : Retournez toutes les cartes faces cachées. Répartissez les cartes bleues (avec les mots) d’un côté et les cartes blanches (avec les images) de l’autre. Invitez votre enfant à piocher une carte bleue, lire le mot, et tenter de trouver l’image correspondante en retournant une carte blanche. Si l’image ne correspond pas, il repose les cartes faces cachées à leur place initiale. Ce niveau ajoute un élément de mémorisation et de réflexion, rendant le jeu encore plus stimulant !

Avec “Memory des mots”, chaque partie devient une occasion d’apprendre et de s’amuser. Vous serez étonné(e) de voir à quelle vitesse votre enfant progressera dans la lecture tout en s’amusant. Offrez à votre enfant le plaisir de découvrir les mots et de lire avec ce jeu éducatif et dynamique.

N’attendez plus, plongez dans l’aventure du “Mémory des mots” et faites de la lecture un moment de joie partagée !

Disponible sur Amazon ICI >>