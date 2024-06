Voyage au centre de la Terre – Volume 2

Voyage au centre de la Terre se poursuit et se termine avec ce volume 2, paru aux éditions Delcourt, en mai 2024. Une bande dessinée de Rodolphe et Patrice le Sourd, qui présente une adaptation du chef-d’œuvre de Jules Verne, présentant un récit captivant, une aventure incroyable.

Axelle était seule dans le noir. Une dernière lueur vacilla dans sa lampe… Dans la pénombre totale, perdue sous la terre, à des kilomètres de toute lumière, de l’air, de la vie, elle ne devait pas craquer. Le pire cauchemar qu’on puisse imaginer se déroulait en ce moment même, et elle ne devait pas se laisser aller ! Elle pensait à son oncle et Hans, qui ne devaient pas être loin. En tâtant le sol, avec ses pieds, elle découvrit qu’il était sec. Elle en déduit qu’elle avait dû rater une intersection, car il était humide, avant. Axelle commença à remonter, en appuyant sa main sur la paroi, pour se guider. Elle entreprit de reprendre le chemin inverse… Plus d’une fois ses pieds ont heurté des pierres ou des infractuosités de la roche. Elle est tombée à plusieurs reprises… Puis, elle entendit des appels étouffés, des voix.

L’adaptation reprend lorsqu’Axelle se retrouve seule dans le noir. La courageuse jeune femme ne perd pas espoir et avance à tâtons. Heureusement, elle va retrouver son oncle et Hans, en chutant dans une cheminée. Ils se retrouvent tous les trois dans une immense grotte, sous terre, illuminée grâce à des cristaux, avec une immense mer qui se présente devant eux. Lindenbrock veut continuer son expédition et aller au-delà de cette mer… Débute alors la deuxième grande partie de cette aventure incroyable. La bande dessinée dévoile un récit épique. Une aventure époustouflante, avec la narration de cette héroïne, qui n’est pas au bout de sa peine. L’intrigue est bien menée, une atmosphère particulière règne, avec des découvertes, l’inconnu, les intempéries, les dangers… Le récit reste doux, malgré tout, adapté aux jeunes lecteurs, qui vont pouvoir découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre. Le dessin reste agréable, avec un trait fin et doux.

Voyage au centre de la Terre est un diptyque qui se conclut avec ce second volume, paru aux éditions Delcourt, en mai 2024. Une adaptation surprenante, assez douce, pour les jeunes lecteurs, suggérant ainsi de faire découvrir ou redécouvrir ce chef-d’œuvre de Jules Verne.