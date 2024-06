Prenez vos crayons et plongez dans une aventure dessinée pleine de joie avec le nouveau livre de Manon @ladoucejournée, “Dessine-moi un Mouton, une Fleur, une Baleine…”, paru aux éditions Dessain & Tolra. Ce livre est un compagnon qui vous suivra tout au long de l’année, vous et votre enfant, pour vous initier aux joies du dessin de manière ludique et progressive.

Apprendre à dessiner peut des fois paraître difficile. Mais avec ce livre entre vos mains (et celui de votre enfant), tout va changer. Vous allez devenir un véritable artiste. En tout cas, chaque page est une nouvelle opportunité pour laisser libre cours à votre créativité. Grâce à des étapes détaillées, en pas à pas, vous redécouvrirez le plaisir de dessiner des animaux, des personnages et des objets du quotidien.

Les thématiques sont variées et couvrent les quatre saisons de l’année : automne, hiver, printemps et été. Vous apprendre à dessiner par exemple un parapluie, une abeille, une fleur, un oiseau, un fantôme, des lunettes, un requin, une pomme, un sapin, un cadeau, une clé, des ciseaux, et bien plus encore. De quoi inspirer les jeunes artistes et les adultes à chaque page tournée.

Dessiner devient un jeu d’enfant !

Ce livre est une invitation à passer du temps de qualité avec votre enfant, à développer ensemble votre imagination et votre confiance en vous. Mais surtout à apprendre à dessiner comme un petit pro. Les instructions sont adaptées à tous les niveaux, rendant le dessin accessible à tous.

Pour les enfants, les étapes sont simplifiées et ludiques, avec des formes de base faciles à reproduire. Par exemple, pour dessiner un mouton, l’enfant commencera par un gros cercle pour le corps et ajoutera des petits cercles pour la laine, le tout accompagné d’illustrations colorées et amusantes.

Pour les adultes, les instructions se concentrent sur des dessins plus réalistes mais toujours avec une facilité déconcertante. Les adultes apprendront à dessiner des détails plus précis et des proportions plus fidèles à la réalité, tout en gardant un style épuré et clair.

En résumé, “Dessine-moi un Mouton, une Fleur, une Baleine…” est une porte ouverte vers un monde de créativité. Avec des instructions claires et détaillées, il permet à chacun de réaliser de jolis dessins en toute simplicité. Disponibles dès maintenant en librairie, n’attendez plus pour mettre de la couleur dans votre quotidien et laissez-vous guider par Manon @ladoucejournée pour des moments artistiques inoubliables.

Disponible sur Amazon ICI >>