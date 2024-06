La fortune de Poutine – Ed. Nouveau monde

La fortune de Poutine est un récit complet de Gildas Java et Yvonnick Denoël, paru aux éditions Nouveau monde, en mai 2024. Une bande dessinée qui revient sur l’histoire de Vladimir Poutine, son itinéraire secret d’espion, son fonctionnement mafieux…

Août 1990, le général Krioutchkov, patron du KGB, réunit des officiers de confiance. Krioutchkov demande à ses camarades d’être lucides, car Gorbatchev est en train, selon lui, de les mener dans un mur. Il ne s’agirait plus qu’une question de temps, avant que le régime ne s’effondre ! Il va donc falloir qu’ils se sauvent eux-mêmes et faire en sorte que leur service survive à l’effondrement. Aussi, Krioutchkov veut monter l’opération Luch. Il donne donc la parole au colonel Leonid Veselovsky pour expliquer cette opération. Pour continuer à opérer, après une éventuelle crise, il leur faudra des ressources et le parti possède des réserves importantes, dont certaines officieuses… Krioutchkov explique qu’il s’agit des recettes de leurs ventes pétrolières au marché noir, que le KGB gère pour le compte du parti. Ces profits non déclarés peuvent être utilisés pour acheter des actions de diverses sociétés et banques.

Le récit, découpé en trois chapitres, invite à découvrir l’ascension et la fortune de Poutine, à travers trois grandes étapes. Cela commence avec Saint-Pétersbourg et le système du KGB qui a survécu à la chute du communisme… La bande dessinée révèle l’itinéraire d’un espion devenu le plus grand arriviste de la planète, ainsi que son ascension à la tête de la Russie. Entre économie russe et mafia, le récit s’avère intéressant et captivant, tout en étant aussi effrayant ! Le fonctionnement mafieux du clan Poutine autour des oligarques, les amis d’enfance, les maîtresses et enfants cachés, restent des personnages riches et contrôlés par Poutine. L’album révèle aussi les liens entre Vladimir Poutine et diverses personnalités, notamment politiques, pour étaler son empire, son emprise et continuer à faire fortune. L’ouvrage est très bien documenté, fort intéressant et assez captivant, permettant presque d’entrer dans l’intimité de cet homme redoutable.

La fortune de Poutine est un album captivant et très documenté, des éditions Nouveau monde. Un ouvrage riche, qui revient sur une partie de l’histoire de ce grand affairiste de la planète, depuis son arrivée au KGB, pour présenter cette machinerie bien menée… Un album visuellement travaillé, même si le trait reste fluide, sans fioritures, jouant plutôt avec différents monochromes.