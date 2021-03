“Laisse danser les étoiles” d’Élodie Claudel aux Éditions Kiwi

« Laisse danser les étoiles » est le tout premier roman d’Élodie Claudel paru aux Éditions Kiwi. Un livre tout en légèreté qui parle d’amitié, de remise en question, d’audace ou encore d’amour.

Synopsis :

« Maïa, professeure de français trentenaire, n’a pas revu Julien, son ami d’enfance, depuis plus de vingt ans. En quête d’un soupçon de magie pour pimenter sa vie, elle s’arme de courage et part à sa recherche. Il est graphiste, talentueux et… en couple. Les retrouvailles vont faire des étincelles et bouleverser leurs vies. Entre humour, poésie et mensonges, aidés par une grand-mère espiègle et deux amis atypiques, Maïa et Julien vivront un amour extraordinaire sous la course des étoiles ».

Notre avis sur le livre

« Laisse danser les étoiles » nous a d’abord interpellés par son titre métaphorique qui annonce de bons moments en perspective. Et c’est le cas !

C’est donc l’histoire de Julien et Maïa, ces deux amis d’enfance qui se retrouvent après plusieurs années. Ils se remémorent d’heureux souvenirs, puis se rendent vite compte qu’ils ont du mal à être séparés l’un de l’autre. Ce qu’ils croyaient être de l’amitié se transforme alors en quelque chose d’unique : l’Amour. L’histoire est bien menée, les personnages sont touchants et nous ressemblent. On s’attache facilement au personnage de Julien qui semble plusieurs fois préoccupé par son avenir. Il a aussi un petit côté clownesque assez touchant qui apporte son lot de « magie » à la narration. L’intrigue est relativement simple, sans grandes surprises, si ce n’est les 10 dernières pages qui nous avons trouvé touchantes, notamment lorsqu’il est question des difficultés que le couple a pu rencontrer plus tard ; on aurait aimé en avoir un peu plus.

Entre jeux d’enfants et déclaration d’amour, Élodie Claudel nous embarque dans nos propres souvenirs d’enfance avec nostalgie et le sourire aux lèvres.

