Comment décorer votre moto pour un look unique ?

Pour les passionnés, la décoration de moto part d’un désir premier de personnaliser son véhicule à 2 roues. Avoir une moto qui vous ressemble, qui correspond à vos goûts et exigences, qui n’en rêve pas ? Cela contribue à créer une meilleure intimité entre votre moto et vous, et accroître votre bonheur chaque fois que vous l’utilisez pour un tour. Envie d’essayer ? La palette variée de stickers de moto, les magnets et autres briquets ne laissent personne indifférent. Voici quoi faire.

S’en remettre au concessionnaire

C’est le moyen le plus facile si vous ne savez pas exactement quoi adopter comme style de décoration de moto. Vous pourriez vous contenter de lui expliquer vos goûts et préférences esthétiques, ainsi que les motivations de votre projet. Il suffit de cela pour qu’un professionnel réalise vos souhaits.

Décorer sa moto soi-même

Sur le site mpadeco.com par exemple, vous trouverez des stickers de moto sur des thèmes moto et auto vintage. Des kits déco vous sont également proposés pour (re)donner du charme à votre engin avec un budget assez modeste.

Les avantages des kits déco

Les kits déco ont la particularité d’être caractérisés par un soin minutieux, gage de qualité. Tenez, par exemple ! Comme décoration de moto, vous aimeriez sans doute les autocollants :

Adaptables à toutes les formes ;

Très résistants dans le temps ;

Très faciles à poser ;

Ils protègent durablement votre carrosserie.

Les briquets décorés et magnets : d’autres options toutes autant captivantes

Mais si vous préférez des plaques métal traditionnelles, il existe des créations graphiques exclusives qui répondent à cette exigence. Peu importe que vous ayez une Yamaha, une Kawasaki ou toute autre marque. Parmi les propositions qui vous sont faites, vous trouverez à coup sûr une décoration de moto qui vous satisfera. Et si non, des graphistes attitrés reproduisent trait pour trait vos pensées.

Pourquoi faire de la décoration de moto ?

Votre moto, tout en étant utile pour vous, vous donne de vivre des moments sensationnels. Il est donc tout à fait naturel qu’il reflète votre personnalité. Votre plaisir lorsque vous l’embrayez n’en est que plus décuplé.

Mieux, décorer votre moto est une manière de répandre votre passion et la faire vivre à votre entourage. Vous apportez une nouvelle vie à l’engin et inspirez par la même occasion d’autres motards.

Choisissez un acteur majeur, plébiscité par les plus grands noms, pour votre décoration de moto. Vous pourriez ainsi avoir du haut de gamme, de l’ordre des stickers de moto, pour donner une touche exceptionnelle et du peps à votre moto. Mais saviez-vous qu’en dehors des stickers pour moto, vous pouviez décorer votre moto avec de la peinture ?

Que diriez-vous de la peinture ?

Un bon coup de peinture ferait un beau relooking pour votre moto. Misez sur des couleurs hors du commun ou un mélange de couleurs, sur conseils d’un spécialiste. Le résultat rendrait votre véhicule exceptionnel parmi la masse, peut-être même plus qu’avec des stickers de moto.

Ce qu’il faut retenir, c’est que chaque type de décoration de moto pour laquelle vous opterez revêt des particularités qui ornent à leur façon votre moto. C’est donc ainsi que des kits en vinyle pourraient finir par plus vous séduire.

Jeux de lumières !

Teinter vos feux pour optimiser le rendu, ça vous tente ? Nous vous proposons d’essayer des feux bleus par exemple. Ou alors :

Des bandes lumineuses ;

Des feux de route à faisceau

Dans l’un ou l’autre des cas, demandez conseils auprès de professionnels en vue d’adopter le style le plus adapté en termes de décoration de moto.

Dernière astuce : fond de plaque et housse de selle

La housse de selle et le fond de plaque de votre moto ne sont pas non plus à négliger. Très visibles sur la moto, les décorer est également un moyen de sublimer votre engin. Pour avoir une idée plus globale, voici par quoi il faut commencer la décoration de sa moto.