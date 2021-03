Eugénie et les mystères de Paris – On a volé la Liberté !

Eugénie et les mystères de Paris est une nouvelle série d’aventure jeunesse, des éditions Vents d’ouest, qui débute avec ce premier tome, On a volé la Liberté ! Une bande dessinée d’Eric Summer et Miriam Gambino, parue en mars 2021, qui présente trois amis, au cœur d’un Paris bouleversé par la révolution industrielle.

Février 1885, à Paris, la neige tombe à gros flocons. Un gamin est poursuivi par deux policiers. Il n’a même pas eu le temps de chaparder un saucisson, qu’il est pourchassé. Le jeune garçon s’accroche à un carrosse, pour aller plus vite, mais malheureusement, les deux hommes courent plus vite qu’il ne l’avait prévu, alors le garçon saute et saute d’un pont. Il glisse sur la neige, qui amortit sa chute, et file sur la glace… Dans un autre quartier, deux jeunes filles se chamaillent. Charlotte, la plus petite veut venir avec la plus grande, Eugénie. Mais la petite n’a pas fait ses devoirs, elle va donc rentrer à la maison, pour travailler. Charlotte claque la porte derrière elle, fâchée. Arthur arrive et salue Eugénie, qui est restée dehors. Elle constate rapidement qu’Arthur a un cocard à l’œil et qu’il s’est encore fait frappé par son père, qui ne supporte pas son fils maladroit, qui casse des vitres, alors qu’il est vitrier !

La présentation des personnages principaux se fait rapidement, et assez agréablement. Eugénie est une jeune fille curieuse et maline, qui aime lire et vit chez son oncle, avec sa cousine. Elle a deux amis, Arthur, qui est vitrier, assez maladroit et peureux, qui est battu par son père et Charles, un enfant de la rue, très débrouillard et courageux. Un trio attachant qui décide de créer un club, celui de la confrérie de Vidocq, inspiré des lectures de la jeune fille ! La bande dessinée est entraînante, joyeuse et bien rythmée, avec ces débuts prometteurs et une première grande enquête pour les trois jeunes gens. En effet, ils vont devoir retrouver la statue de la Liberté, qui a été démontée et qui aurait dû être envoyée en cadeau aux Etats-Unis. C’est l’oncle d’Eugénie qui est sur l’affaire restée secrète, alors cette dernière n’hésite pas un instant et entraine ses amis dans une aventure aussi palpitante, parfois amusante, que dangereuse. De nombreuses références et grands personnages sont à découvrir dans cet album. Le dessin est tout aussi plaisant, expressif, fluide et dynamique, plutôt bien découpé.

On a volé la Liberté ! est le premier tome de la nouvelle série d’aventure jeunesse Eugénie et les mystères de Paris, des éditions Vents d’ouest. Une enquête peu banale pour trois jeunes gens courageux et enjoués, aux parcours accidentés.