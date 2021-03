Histoires à la ferme pour les tout-petits – Éditions Lito

« Histoires à la ferme pour les tout-petits » est un recueil de 15 histoires illustrées à retrouver aux Éditions Lito. Racontées par plusieurs auteurs, les petits vont se retrouver en immersion dans une ferme où ils feront la connaissance d’animaux sympathiques.

Lapins, poules, vaches et cochons : les nouveaux compagnons de nos tout-petits

« Histoires à la ferme pour les tout-petits » est un livre qui n’aura aucun mal à capter l’attention de nos petits anges. Ils vont découvrir que les animaux de la ferme ont bien du caractère ! Et que contrairement aux apparences, ils ont une vie bien remplie.

Les histoires sont courtes, racontées de façon rythmée et joliment illustrées. La participation d’auteurs et d’illustrateurs différents permet au jeune lecteur de passer d’un univers à l’autre sans quitter la ferme, ce lieu qui l’intéresse tant. Les aventures de chaque animal sont racontées avec beaucoup de tendresse. Les enfants à partir de 18 mois vont vite s’attacher aux animaux présents dans le livre, à commencer par Gédéon, le mouton bougon. C’est d’ailleurs l’histoire qui ouvre le recueil et qui donne envie de découvrir les suivantes. Les illustrations de Sandrine Lamour (qui a également fait la couverture du livre) sont adorables et représentatives de ce que vivent les animaux.

Le recueil est très coloré, plein de pep’s. Plusieurs sujets de la vie quotidienne sont abordés tels que les traits de caractère de chacun, les différences, l’amitié, la famille, l’entraide ou encore la solidarité. L’humour rythme chaque histoire, le petit en redemandera encore et encore pour le plus grand plaisir de ses parents. Au petit prix de 12 €, « Histoires à la ferme pour les tout-petits » va accompagner les rêves de nos bouilles d’amour pendant 2 semaines et plus !

Une nouveauté à retrouver dans votre librairie la plus proche ou sur le site en ligne des Éditions Lito.