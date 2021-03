Voyager, rêver… Carnet de voyage

Pendant vos voyages, vous aimez noter vos impressions, écrire des petits textes, faire quelques dessins! Pour cela, les Editions de Borée vous propose un carnet de voyage.

Composition

Ce carnet de voyage se compose de plus de 140 pages. Solide, d’un format de poche, il est très facile à transporter.

En plus d’une centaine de pages consacrées à vos écrits, les trente premières, vous permettrons de renseigner le carnet et de trouver quelques informations utiles à la préparation de votre périple et durant celui-ci.

Mémorandum

Checklist

Dépenses

Conseils de voyage

Rencontres durant mon séjour

Registre de voyage

Stations de radio françaises

Fuseaux horaires

Monnaies et langues

Cartes

Ambassades et consulats

Avant votre départ

Numéros de téléphone importants

Ce carnet de voyage proposé par les Editions de Borée sera un outil précieux pour tous ceux qui aiment garder des écrits de leurs pérégrinations. Un petit cadeau qui ravira tous les écrivains-voyageurs.