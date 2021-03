“Bienvenue” de Marta Comín, le livre-objet – Éd. Les Grandes Personnes

« Bienvenue » est un livre-objet adorable réalisé par Marta Comín disponible aux Éditions Les Grandes Personnes. Une idée originale de cadeau de naissance qui aura toute sa place au milieu de la layette de bébé.

En librairie depuis le 4 mars 2021, « Bienvenue » se démarque par son originalité. L’auteure a eu l’idée de fêter l’arrivée de bébé avec un livre poétique, raconté au travers d’une narration visuelle et esthétique. Un livre qui vit, qui se déploie pour donner naissance à de belles sculptures en papier qui sont en fait des animaux absolument craquants.

Chaque double page renferme un ou plusieurs rabats à déplier pour découvrir l’animal en question. Les sculptures sont accompagnées d’une brève narration qui décrit une anecdote sur l’animal. Le livre commence par la tortue, puis la souris qui est craquante avec ses oreilles qui dépassent et son petit museau coloré. Nous faisons ensuite la connaissance d’un lapinou et ses grandes oreilles. Le bec jaune d’un caneton, les larges oreilles d’un bébé éléphant, une grenouille ou encore un oisillon prêt à prendre son envol.

Si la couverture du livre est blanche, l’intérieur referme tout de même quelques pages couleur pastel. Le tout est harmonieux, réalisé avec beaucoup de goût. « Bienvenue » pourra également servir de décoration pour la chambre de bébé. Une fois les sculptures déployées, le livre s’animera devant ses yeux ébahis. Puis quelques années plus tard, il pourra l’ouvrir et le fermer à sa guise, se rappelant que ces bébés animaux ont veillé sur lui durant ses premières nuits.

Et pour ceux qui comme nous sont sensibles au talent de Marta Comín, sachez qu’elle est illustratrice de plusieurs autres œuvres telles que « 10 petits vers » et « Monter et descendre ». Deux autres pépites à découvrir sans plus tarder, aux Éditions L’agrume.