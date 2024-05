Le chant des grenouilles – Tome 1 – La petite merveille jeunesse chez Oxymore Éditions

Partagez





Ils ont 48 H pour confectionner une pâtisserie qui leur permettra de gagner la coupe du gâteau d’or !!! « Ils », ce sont les enfants de la forêt : Snow et Winter, Honey et leurs compagnons. Mais ils ne sont pas les seuls à concourir, et avec leur principal adversaire, il va falloir se méfier du Chant des grenouilles !!!

Premier tome, intitulé : Urania, la sorcière, d’une série aussi poétique qu’enchanteresse pour les plus jeunes, et les rêveurs !! Proposée par Barbara Canepa, et co scénarisée par Anaïs Halard, chaque tome trouvera son univers graphique avec un auteur différent. Ici, c’est le magique Florent Sacré qui s’y colle !

Cette édition couleur est à découvrir depuis le 29 avril 24, aux Éditions Oxymore, collection Métamorphose. (+7)

Le décor :

Les hirondelles au-dessus de la forêt paisible…

La cabane qui borde le marais est la maison d’Urania, une vieille lapine. Ou une sorcière ?!!! Pour le moment, c’est une conteuse. Snow et Winter, les deux lapereaux. Shadow, l’adorable araignée. Honey, la petite renarde végétarienne. Vanille et Moon, la chouette et la chauve-souris, écoutent l’histoire du terrible Grifenfer. Car, dans les marais, à la nouvelle lune, ce triste monstre trimballe sa carcasse à la recherche de sang frais ! Les enfants sont à la fois impressionnés et curieux de cette légende. Mais aussi, ils se posent une tonne de questions sur cette vieille Urania.

Entre ce que racontent les parents ou les autres du village, difficile de ne pas trouver quelque chose de bizarre à quelqu’un qui vit loin des autres !! Et qui plus est, possède une porte interdite dans sa propre maison. Il paraîtrait qu’il est défendu de l’ouvrir, pour ne surtout pas réveiller les souvenirs qu’elle cache !!!

Mais il se fait tard, et il faut retourner chacun dans sa chaumière. Et tandis qu’Honey explique son désarroi vis à vis de son horreur pour la viande, Snow semble cacher une de ses deux joues. Urania voit bien vite que le pauvre lapereau à une rage de dents, douloureuse.

Heureusement, dans sa chaumière, elle possède tous les secrets des plantes de la forêt, et en deux temps trois mouvements, lui concocte un remède efficace dont elle nous donne également la recette !

Une petite vie tranquille pour tout le monde, en attendant le grand concours de pâtisserie…

Le point sur la BD :

Ce premier tome d’Au chant des grenouilles, était déjà paru pour la fête des amoureux/ses en édition sépia. Cela donnait un air rétro, qui n’était pas pour déplaire, et qui nous rappelait un peu le style de Béatrix Potter.

Nous sommes donc ravis de retrouver cette édition couleur, donnant encore plus de profondeur et de prodige à ce titre jeunesse.

Barbara Canepa et Anaïs Halard choisissent des personnages anthropomorphiques aussi mignons et adorables que leur récit plein de naïveté et de malice. On est très vite embarqués dans cet univers charmant, entrecoupé des recettes de « grand-mère », illustrées par Giovanni Rigano, que l’on connaît ou non, mais qui nous rappelle certainement, cette unité familiale tendre et affectueuse ! Le récit est simple, avec le déroulement de la vie des protagonistes dans cette forêt, et l’annonce du concours de pâtisserie arrive petit à petit, après l’introduction de chacun des personnages et leur particularité.

Le graphisme de Florent Sacré est délicieusement indescriptible, tant il enchante et captive son oratoire !!! Il est riche de détails, tout en rondeur, exprimant parfaitement toute la douceur du récit, publié aux Éditions Oxymore.

Tel un conte, on commence cette histoire avec une légende axée sur le psychisme des enfants, puis, le développement s’oriente vers une aventure à venir…

La conclusion :

On sait déjà qu’Au chant des grenouilles aux Éditions Oxymore, va devenir un grand classique jeunesse. Il mêle ce style littérature « vieille Angleterre », avec ce rapport à la nature, et ce style graphique victorien. Et, à la modernité d’un récit plein d’espièglerie, pour nous rendre ce premier opus authentique, verdoyant et totalement enchanteur. Florent Sacré cédera sa place à d’autres grands noms comme Almanza, Rigano, Nesme … pour cinq autres tomes où nous découvrirons la suite de ce récit merveilleux !! À suivre donc ….