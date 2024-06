Le livre de mes émotions – Mes meilleurs copains

La collection Le livre de mes émotions, des éditions Gründ, se complète avec le titre Mes meilleurs copains, paru en avril 2024. Un album, de Stéphanie Couturier, qui présente une histoire sur l’amitié, adapté aux jeunes lecteurs, revenant également, et bien entendu, sur les émotions.

Alister a six ans, un chien qui s’appelle Lucien et deux canaris. Le jeune garçon, narrateur de son histoire, explique qu’il adore les animaux, n’a pas de frère, ni de sœur, mais tient à ses six meilleurs amis ! Il y a Jenny, Alexandre, Ariel, Miku, Romy et Octave. Son père les appelle les sept mousquetaires, car Romy fait de l’escrime et qu’à son anniversaire, ils étaient tous déguisés en mousquetaires. Du coup, ils ont pris le même hymne : Un pour tous et tous pour un ! Ses meilleurs copains et lui se trouvent dans la même école, mais pas tous dans la même classe. Cela n’empêche pas de se retrouver à la récréation !

A l’occasion de son anniversaire, Alister va avoir tout plein d’émotion. Ainsi, le récit propose, à travers ce moment de vie, les différentes émotions, entre timidité, joie, excitation, colère, tristesse… Le récit est assez dense, présentant réellement un bon déroulé, afin que les jeunes lecteurs puissent s’immerger et s’identifier au héros. Tout se trouve donc très bien décrit, pour présenter l’anniversaire, les préparatifs, l’attente et les jeux. Autour de cela, bien évidemment, les émotions vont apparaître, comme la timidité, lorsque tout le monde chante pour lui, dans la classe, ou encore la peur que les copains ne viennent pas à l’anniversaire… L’album propose quelques demi-pages, comme des flaps à soulever, pour mieux décrire certaines émotions, afin de mieux, les comprendre. Le dessin est toujours aussi plaisant, doux et tendrement coloré.

Mes meilleurs copains est un nouveau titre de la collection Le livre de mes émotions, des éditions Gründ. Un album plaisant, qui vient présenter toutes ces émotions diverses, à travers le vécu d’un jeune garçon, comme pourrait le vivre certains enfants…