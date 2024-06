Sites de rencontres : un piège dangereux pour les personnes Borderline

Les sites de rencontres sont devenus une jungle numérique où les personnes souffrant de trouble de la personnalité borderline se retrouvent en première ligne. Hypersensibles et vulnérables, elles sont particulièrement à risque. Pierre Nantas, thérapeute spécialiste du trouble borderline, tire la sonnette d’alarme sur les dangers potentiels de ces plateformes pour les personnes borderline.

Des cibles idéales pour les manipulateurs

Les personnes borderline, souvent en proie à une mauvaise image de soi et à une peur panique de l’abandon, deviennent des cibles idéales pour les narcissiques et autres séducteurs manipulateurs. Les sites de rencontres, où les choix se basent principalement sur l’apparence et les impressions superficielles, ne font qu’amplifier leur mal-être. En quête d’authenticité et de profondeur, ces individus voient leur estime de soi chuter et leur sentiment de rejet se renforcer face à des relations superficielles et éphémères.

L’Érotisation rapide : Un danger sous-estimé pour les Borderline

L’érotisation rapide des échanges en ligne, avec les demandes de photos dénudées, peut créer une addiction culpabilisante et exacerber des troubles de la sexualité sous-jacents. Pire encore, ces images peuvent devenir un outil de chantage destructeur. Les personnes borderline, développant rapidement une dépendance affective intense, se retrouvent piégées dans un cercle vicieux de relations tumultueuses, dominées par une peur constante de l’abandon et une instabilité émotionnelle.

Le modèle de consommation relationnelle

De nombreux sites de rencontres fonctionnent sur un modèle de « consommation relationnelle » : on passe rapidement d’un profil à l’autre sans véritable engagement. Pour les personnes borderline, ce mode de fonctionnement intensifie l’instabilité émotionnelle et rend les relations encore plus chaotiques. L’illusion de perfection véhiculée par les profils en ligne crée des attentes irréalistes, menant à des désillusions amoureuses dévastatrices.

Des comportements extrêmes en réaction

Les crises de jalousie, les tentatives de suicide et autres comportements extrêmes deviennent fréquents lorsque les attentes ne sont pas satisfaites. Les borderline devraient éviter les sites de rencontre qui fonctionnent comme des catalogues, où l’on “like” ou “zappe” impulsivement selon des critères superficiels. Ce mode de fonctionnement est particulièrement nuisible pour ces personnes hypersensibles, souvent marquées par des abandons, des abus ou des trahisons.

Recommandations pour les personnes Borderline

Pour éviter de tomber dans les pièges des pervers narcissiques ou des partenaires toxiques, il est essentiel de garder le contrôle de la rencontre. En rejoignant des activités comme une troupe de théâtre amateur, un club de danse, une association ou une chorale, selon Pierre Nantas vous aurez l’opportunité de découvrir les personnes de manière plus authentique avant de vous engager. Une utilisation responsable des sites de rencontres et un soutien professionnel sont fortement recommandés pour éviter les pièges et protéger sa santé mentale.

À propos de Pierre Nantas

Pierre Nantas est psychothérapeute, spécialisé dans l’accompagnement des personnes borderline et de la souffrance au travail. Il est l’auteur de quatre ouvrages :

Les sites de rencontres peuvent sembler être un terrain de jeu excitant, mais pour les personnes borderline, ils sont souvent une source de douleur et de confusion. Restez vigilants et priorisez des interactions réelles et authentiques pour protéger votre bien-être émotionnel

Découvrez son association pour soigner efficacement les personnes borderline : https://www.aforpel.org/