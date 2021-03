Le livre qui a bobo est un nouvel ouvrage des éditions L’école des loisirs, de la collection Loulou & Cie, paru en mars 2021. Un petit album de Cédric Ramadier et Vincent Bourgeau, dans lequel le livre a, cette fois-ci, bobo…

Aujourd’hui le livre n’a pas l’air en forme. Il a plutôt mauvaise mine. La petite souris rose interpelle les enfants expliquant qu’il faut lui demander ce qui se passe. Le livre prend la parole et affirme qu’il s’est fait une bosse, il a bobo… On rassure le livre, car cela n’est pas grave. On dirait une petite colline sur son front ! La petite souris explique aux bambins ce qu’il faut faire. Il va donc falloir lui mettre de la pommade et un petit pansement. Une fois le pansement mis, le livre remercie et dit qu’il ne se sent toujours pas bien. Il a peut-être de la fièvre, il faut lui toucher le front pour vérifier…

La série du livre se poursuit avec ce nouveau titre, dans lequel les jeunes lecteurs vont devoir aider la petite souris, pour soigner le livre qui a bobo. En effet, rien ne va pour le livre qui s’est fait une bosse, qui a de la fièvre et qui éternue. Alors, aidé par la petite souris et les enfants, le livre va tenter de retrouver ses couleurs et de se remettre. Le texte est simple, clair et interactif, rendant captivante cette histoire incroyable et originale. Le ton est joyeux et rassurant pour les enfants qui ont peur des bobos, des petites égratignures et qui viennent en aide à ce livre pour le tranquilliser, comme eux aimeraient être consolés. Le dessine st simple, plutôt rond et doux, et très coloré.

Le livre qui a bobo est un nouveau titre de la série du livre, des éditions L’école des loisirs, qui propose ici aux enfants de participer activement et de rassurer le livre qui se sent mal, qui a une bosse au front, qui est fiévreux et qui éternue…