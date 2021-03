Comment rendre votre peau plus jeune

Si vous vous demandez ce qui vous va bien, la réponse est: une peau plus saine et plus jeune. En vieillissant, le stress et l’agitation quotidienne font disparaître la souplesse de la peau. Par conséquent, votre corps a besoin d’un coup de pouce pour retrouver sa jeunesse. Voici comment procéder.

Utilisez des peptides

Garder votre peau dense et éclatante demande beaucoup de travail à votre corps et, par conséquent, nécessite votre soutien. En vieillissant, le corps ne produit pas suffisamment de collagène, d’élastine, d’acide hyaluronique et d’autres composants, ce qui entraîne une détérioration de la peau. C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser des peptides car il est scientifiquement prouvé qu’ils augmentent la production de collagène, agissent comme antioxydants et ont des propriétés anti-inflammatoires.

La bonne chose est que de nos jours, vous pouvez facilement facilement acheter des peptides. Là encore, nous vous conseillons de les utiliser en toute sécurité si vous ne consultez pas un dermatologue pour cela.

Il n’est jamais tard pour démaquillage

Que vous vous maquilliez ou non, vous devez avoir une routine de soin de nuit pour votre peau afin de vous débarrasser de toutes les impuretés qui s’accumulent sur l’épiderme toute la journée. Nous ne disons pas que vous devez utiliser des produits chers. Tout ce dont vous avez besoin est de vous démaquiller avec un liquide doux, puis de le laver avec un lavant pour le visage. Vous pouvez continuer avec une lotion hydratante pour donner à votre peau un bon sommeil, lui permettant de rajeunir.

N’ Oubliez pas la crème solaire

Nous savons que vous ne manquez pas de crème solaire quand il fait beau dehors, mais votre peau mérite une protection quelle que soit la météo. La crème solaire ne protège pas seulement votre peau des rayons UVA et UVB, elle agit également comme une barrière entre votre peau et les impuretés. Alors, assurez-vous d’avoir votre SPF 30 à portée de main en tout temps afin de pouvoir le ré appliquer plusieurs fois par jour pour une peau plus saine.

Consommez vos Vitamines

Les vitamines comme les vitamines A et C sont très importantes pour une peau claire et jeune. Les crèmes qui contiennent de la vitamine A garantissent la production de plus de collagènes dans votre peau et la multiplication des cellules épidermiques. Cela donne à votre peau une apparence plus souple.

Quant à la vitamine C, elle est naturellement disponible dans plusieurs fruits et légumes et fait le travail de restauration du collagène gratuitement!

Arrêtez de fumer

Parmi plusieurs effets négatifs du tabagisme sur votre santé, le vieillissement cutané plus rapide en est un. Alors, assurez-vous de ne pas fumer ou de rester à proximité de personnes qui fument. Si votre peau a été en contact avec de la fumée secondaire, assurez-vous de bien la laver afin que les particules de fumée ne puissent pas obstruer vos pores.

Maintenant que vous savez comment obtenir une peau plus jeune, pourquoi attendre? Essayez ces méthodes et voyez les résultats vous-même.