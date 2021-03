Niala – L’esprit de la forêt incarné

Niala est une bande dessinée pour un public averti, de Jean-Christophe Deveney et Christian Rossi, parue aux éditions Glénat, en mars 2021. Un ouvrage érotique, un recueil d’histoires courtes coquines qui présente la jungle et son esprit de la forêt incarné par la belle Niala.

Depuis que la forêt est forêt, la vie de la tribu des hommes-totems est rythmée par un rituel immuable. Il s’agit du rituel de la longue nuit. Pour devenir un chasseur, l’apprenti adolescent doit rester seul, une nuit entière au cœur de la forêt. C’est parmi les ombres et les silences que le jeune homme devra remonter une piste intime et inconnue, la piste de son animal-totem. Après une cérémonie, Kouriki s’en va dans la forêt sombre. Il avance à petits pas, tentant de trouver son animal-totem. C’est alors qu’il découvre un tatou. Avec sa lance, il est prêt à tuer l’animal qui se met rapidement en boule. Mais derrière lui, une main retient sa lance, une personne lui explique qu’il faut laisser les animaux tranquilles. Kouriki croit voir l’esprit de la forêt, mais elle préfère qu’on l’appelle Niala. La jeune femme va alors prendre les choses en main, gâtant le jeune homme, tout en lui expliquant son animal-totem…

Niala est comme Tarzan mais en féminin et plus pulpeuse, elle y incarne l’esprit de la forêt, essayant de transmettre aux jeunes hommes de la tribu des hommes-totems la patience, la générosité et le plaisir. Ainsi, à travers différentes histoires, la jeune femme va tenter de venir en aide à tous, et avec ses propres méthodes. Colonisateurs, aventuriers, mais aussi hommes et femmes de Dieu, tous vont connaître les vertus du plaisir avec et selon Niala, l’esprit de la forêt. La bande dessinée plutôt érotique est aussi drôle, parfois caricaturale, en présentant les différents personnages, mais reste décomplexée et plutôt naturelle. Avec cette héroïne particulière, les personnages vont découvrir le bel éventail de possibilités qu’offre les distractions du corps, quand l’esprit se détache de ses préjugés. L’univers est coquin sans être vulgaire, et parfois drôle. Le dessin est plaisant, avec un trait fluide et vif, plutôt expressif.

Niala est un recueil d’histoires érotiques et drôles, pour public averti, des éditions Glénat, présentant une jeune femme qui incarne l’esprit de la forêt qui aime à transmettre le plaisir charnel, entre patiente et générosité, et solution à bien des remèdes…