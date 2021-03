My Sweetie Box #Mars 2021, my body my rules

Le Printemps est enfin là, signe de renouveau et d’une nouvelle routine beauté avec My Sweetie Box #Mars 2021. Son thème Cross Sweet vous invite à écouter son corps et se faire confiance.

My Sweetie Box #Mars 2021 : My body, my rules

Le mois dernier était placé sous le signe de l’amour avec le thème « Wild Love ». Le nouveau thème de My Sweetie Box de Mars est « Cross Sweet ». Un mélange de reprise en main et de chill. En gros, c’est le printemps, mais il n’y a pas de règle universelle donc faites bien ce que vous voulez tant que ça vous fait du bien ! Ce qui s’accorde parfaitement au mood du mois qui nous est partagée par feu la romancière Han Suyin « Il n’y a rien de plus fort au monde que la douceur ». Découvrons donc ensemble les douceurs proposées par My Sweetie Box !

Gel douche bio, Gang of Nature

Si vous me suivez, vous savez que je n’utilise plus de gel douche depuis longtemps. Team savon dur all the way ! Cependant, j’ai décidé de faire une exception. En effet, ce Gel douche bio à l’Aloe Vera de Gang of Nature est très bien noté sur INCI Beauty. Ce qui veut dire qu’elle n’est pas cra-cra et ne pose pas de problème à ma peau ou mes hormones. En effet, sa formule naturelle est certifiée Cosmos Organic, et le packaging est respectueux de l’environnement. Et puis il est Vegan et Made in France, donc que demander de plus, franchement ? Ah ben écoutez, il fait 100ml, donc il passe également la sécurité de l’aéroport. Pas qu’on puisse franchement l’emmener se balader en vacances pour l’instant, mais c’est bon à savoir quand le moment sera opportun.

Une noix de produit dans la main suffit à laver le corps, en faisant bien mousser sur la peau. L’odeur est très discrète et délicate, correspondant apparemment à la fleur d’Aubépine. Ma peau se dessèche facilement et en une semaine d’utilisation elle est restée très douce, donc adaptée au pH de la peau. Je ne repasserai pas pour autant aux gels douches, mais c’est une bonne alternative pour les personnes réticentes aux pains de savon.

Masque capillaire, Novex

My Sweetie Box #Mars 2021 ouvre ses portes à l’Amérique du Sud et présente un masque capillaire venu tout droit du Brésil. Ce masque capillaire Novex provient de la marque Embelleze qui propose des produits pour les cheveux bouclés, pour accélérer la croissance des cheveux, des produits riche en noix de coco, en kératine brésilienne, à la pousse de bambou, à l’ojon ou encore à l’huile d’argan. La box propose de découvrir le masque « My Curls » pour revitaliser les cheveux, et le masque « Powerful Charcoal » pour une cure detox des cheveux.

Le masque capillaire revitalisant Novex My Curls Movie Star a été créé pour donner du mouvement aux boucles et hydrater les cheveux. Sa formule mélange 7 huiles nutri-fonctionnelles, apportant hydratation et nutrition aux cheveux. Son action anti-frisottis permet de définir les boucles tout en contrôlant le volume. C’est celui que j’ai eu dans ma box, malheureusement je n’ai pas les cheveux bouclés. Je l’ai quand même essayé et je dois dire que j’adore l’odeur ! J’avais un peu peur en voyant le packaging d’avoir une odeur très forte, et en fait pas du tout ! Mes cheveux n’étaient pas plus disciplinés qu’habituellement, mais ils étaient bien plus doux. Cependant, je ne pense pas le réutiliser car il est très mal noté sur INCI Beauty, ses composants n’étant pas tip top…

Le masque Novex Powerful Charcoal agit comme une vraie cure detox pour les cheveux. Sa formule sans pétrole, sans silicone, sans sulfate et cruelty free protège les cheveux des agressions extérieures telles que la pollution et les toxines contenues dans l’air et l’eau. Et bonus, celui-ci est formulé pour tous types de cheveux !

Masque visage Peel-off, AVNA

On continue dans la lancée des masques qui accompagnent My Sweetie Box depuis quelques mois. Incontournable de la routine beauté, ce sont les masques Peel-off AVNA qui sont ce mois-ci mis à l’honneur. Si j’ai pris l’habitude des masques en tissu que je trouve super pratiques, je n’avais encore testé aucun peel-off. Je dois avouer que j’avais donc très peur, ayant vu des vidéos catastrophes de ce type de masque. Mais AVNA propose des masques naturels, vegan et fabriqués en France. Peu de chance que ça tourne mal, du coup. Le masque visage Peel-off Detox Cocktail élimine les impuretés, purifie et hydrate la peau. Il utilise notamment les super pouvoirs du curcuma et des baies de goji, qui favorisent la lutte contre l’acné et la régulation du sébum.

Ce masque Detox se présente sous forme de poudre à mélanger à de l’eau pour donner une texture épaisse. L’odeur d’agrumes a ravi mes sens dès l’ouverture du sachet et n’est pas du tout entêtante pendant les 20 minutes de pause. Un peu d’eau chaude du robinet, on mélange, et vite vite on applique immédiatement ! Car rapidement, la pâte s’agglomère pour se transformer en une sorte de silicone naturel. C’est cette texture qui m’a le plus surprise, dans le bon sens du terme. D’abord parce que c’est le premier masque que je peux mettre en faisant autre chose. En effet, la matière lisse et sèche du masque me permet de remettre mes lunettes dès que j’ai terminé de l’appliquer. Et ça c’est génial ! De plus, ça facilite le retrait et les petits résidus s’ôtent super facilement avec un peu d’eau.

La fraîcheur se ressent pendant la pause et est vraiment agréable. Un véritable moment de détente. Quand on ôte le masque, la peau est visiblement hydratée. Ce masque est une super surprise et je pense que j’y reviendrais !

Utilisez sans tarder votre code promotionnel exclusif SWEETIE pour bénéficier de 30% de remise sur tout le site du partenaire jusqu’au 30 mai 2021 inclus.

Papier matifiant Namaste, Merci Handy

Pour les personnes soucieuses de leur physique en toute circonstance, My Sweetie Box #Mars 2021 suggère Merci Handy. Une marque qui a sélectionné les meilleures feuilles de chanvre pour créer un papier matifiant 100% d’origine naturelle ! Ces petites feuilles se collent sur un support en mousse à tapoter sur le visage à tout moment. Ainsi, le papier matifiant absorbe le sébum présent sur le visage et évite les brillances, tout en laissant ta peau toute douce.

Son format mini permet de le glisser dans son sac ou dans sa poche. De plus, le packaging embarque un petit miroir qui peut s’avérer pratique.

Élastiques sans trace, Rolling Hills USA

Alors là, croyez-moi, je vous ai gardé le meilleur pour la fin. La parfaite surprise de cette box ! Quand j’ai découvert ces élastiques Rolling Hills, j’étais hyper sceptique. Ma première pensée fut de me dire que ça allait être laborieux. « ça doit faire mal, ça doit accrocher les cheveux », bref, je craignais vraiment le test. Et c’est en réalité un vrai petit miracle ! Des années de déboires élastiquesques balayées par cette petite pépite.

Pourquoi je les ai adoptés en moins de deux minutes :

D’abord, le maintien est formidable. Je n’ai plus besoin de me recoiffer quinze fois par jour car mon chouchou glisse. Là, je fais un chignon brouillon le matin, et c’est réglé jusqu’au lendemain !

Ensuite, comme les cheveux adhèrent à la matière, ça ne tire plus sur le cuir chevelu, du coup ça me gratte beaucoup moins et me donne moins mal à la tête. Et ça se vérifie au fait que je ne perds plus un seul cheveu en ôtant cet élastique de mes cheveux, comparée à la poignée qui me restait entre les doigts avec mes anciens chouchous !

Enfin, après une journée de bons et loyaux services, j’étais dépitée de voir qu’il était déjà tout détendu. Mais je suis tombée par hasard sur la vidéo de la créatrice de ce concept, et il suffit de le plonger dans l’eau bouillante ! Il se trouve que je bois un thé tous les matins, ainsi, l’élastique de la veille va dans un petit bol où je verse à peine un peu d’eau bouillante avant de verser le reste dans ma tasse. En moins de 3 secondes, grâce à une matière réactive à la chaleur, il retrouve sa forme initiale et moi je suis épatée par tant de magie. Une vraie gosse un jour de Noël !

Bilan de My Sweetie Box

My Sweetie Box de ce mois-ci est un vrai coup de cœur pour moi ! De superbes découvertes nous attendaient et de vraies petites pépites ! Et il est encore temps de vous abonner sur le site My Sweetie Box pour recevoir celle du mois prochain !