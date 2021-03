Les belles couleurs, la nouvelle collection d’imagiers Nathan

Les belles couleurs est une nouvelle collection d’imagiers, pour les enfants à partir de 6 mois, des éditions Nathan. Deux livres cartonnés et animés, parus en mars 2021, qui invitent à découvrir la faune et la flore du jardin et de la jungle, en jeux d’ombres et en couleurs vives.

Dès la couverture, les jeunes enfants, dès 6 mois, peuvent tenter de tirer le volet, afin de découvrir l’image toute en couleurs. Ainsi, derrière la belle silhouette noire d’un oiseau, se cache une jolie mésange jaune et bleue. Pour l’autre ouvrage, c’est la silhouette d’un félin sur la branche d’un arbre qui est à découvrir et qui cache un joli jaguar tacheté.

A chaque double page, les jeunes lecteurs découvrent une jolie illustration en noire et blanc, présentant une ombre, une silhouette, qui permettent d’être distinguées par les tout-jeunes, percevant les contours et les contrastes. Une fois le volet tiré, c’est une partie de l’image qui se dévoile en couleurs, permettant ainsi d’observer tous les détails.

Le volet précédent permet de découvrir le nom de l’animal ou du végétal, comme un imagier, pour pouvoir assimiler et associer une image à un mot. Un imagier original, qui peut aussi devenir un jeu, en laissant les enfants deviner ce qui se cache derrière les silhouettes. Le livre est cartonné, les pages épaisses, faciles à prendre en main et à tourner, pour les plus petits. Le graphisme est plaisant, les jeux d’ombres également, tout comme les détails à observer dans les dessins mis en couleurs, où les enfants s’attarderont un peu plus. A la fin du livre, un petit récapitulatif, permet de retrouver tous les animaux ou végétaux présentés, en couleurs et en mots.

Jardin et Jungle sont les deux premiers titres de la nouvelle collection Les belles couleurs, des éditions Nathan. Deux imagiers animés dont les silhouettes noires intriguent, et qui dévoilent de superbes images en couleurs, pour enrichir son vocabulaire et se familiariser avec le langage.