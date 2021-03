Covid-19 : une crise qui profite aux coachs sportifs personnels

Le coaching sportif est définitivement tendance et ce marché connaît plus que jamais une expansion croissante. Découvrez les nombreux avantages de se faire accompagner par un coach et comment bien le choisir.

En quoi consiste le coaching sportif ?

Ce concept d’accompagnement, importé des États-Unis dans les années ‘80, s’est d’abord fait connaître en France dans les centres d’entraînement sportif – particulièrement auprès des professionnels de la boxe, de la natation, de la course à pied ou d’autres sports de compétition. Au cours des deux dernières décennies, le coaching sportif a séduit de nouvelles clientèles. L’offre de services prend maintenant différentes formes pour convenir à plusieurs objectifs : le coaching sportif personnel à l’extérieur, à domicile, en groupe, en visio. Le coach personnel, qui vous accompagne et vous guide lorsque vous vous entraînez, n’est vraiment plus réservé qu’aux stars.

Les facteurs qui rendent le coaching sportif si populaire

Avec la pandémie et le confinement qui en a découlé, les clubs de sport, les salles de fitness et les stades municipaux ont été fermés. Portées par la recherche de remise en forme et de bien-être physique et mental, de plus en plus de personnes se sont tournées vers le coaching en ligne. Une étude réalisée pendant le confinement a démontré que 66% des Français ont continué à faire de l’exercice à la maison ; plusieurs d’entre eux ont choisi de suivre les séances sur DVD ou de s’abonner sur un site avec coach en ligne. En-dehors de ce contexte, l’individualisation et la personnalisation des services, que favorisent les nouvelles technologies, conviennent aux personnes qui disposent de peu de temps pour se déplacer pour s’entraîner. Après la pandémie, elles pourront décider de continuer leur entraînement en privé à domicile ou en salle, avec le même coach sportif.

Les avantages du coaching sportif personnel

Un entraînement personnalisé comporte plusieurs bénéfices :

– Vous pouvez choisir la formule d’entraînement qui vous convient le mieux (et en changer).

– Il est possible de fixer vos objectifs et d’en discuter avec votre coach.

– Un entraînement sur mesure permet généralement d’obtenir des résultats positifs en moins de temps, dans un contexte de suivi adapté.

– Vous pratiquez le type de sport qui vous plaît, en toute sécurité.

– Un coach sportif personnel peut déterminer vos points forts ainsi que vos lacunes et votre capacité de progression pour évaluer votre niveau sportif actuel.

– Dans cette dynamique, votre coach s’adapte à vos contraintes horaires et établit avec vous des rendez-vous à votre convenance.

– Un coach sportif se tient à votre écoute, ce qui vous permet de prendre un certain recul pour faire face aux contraintes de la vie quotidienne.

– La possibilité d’accéder à d’autres professionnels de la santé constitue un autre avantage intéressant. Les coachs sportifs collaborent avec des nutritionnistes, des ostéopathes, kinésithérapeutes…et ils peuvent vous les référer si vous le souhaitez.

Comment bien choisir son coach sportif

Un coach sportif professionnel est généralement titulaire d’un diplôme obtenu par l’une ou l’autre des deux formations officielles. Il s’agit soit de la licence décernée après 3 ans d’études aux Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) ou du Brevet professionnel spécialisé en Activités de la Forme (BSPJEPS AF) délivré par l’État. Certains ont suivi les deux formations. Une fois son cursus complété, un coach sportif doit s’inscrire à l’URSSAF. Un entraîneur professionnel en salle ou personnel à domicile doit également avoir souscrit une police d’assurance Responsabilité professionnelle. En cas de doute, n’hésitez pas à lui demander de vous montrer les pièces justificatives qui officialisent son statut.

Même en ligne, il est important de choisir un coach, homme ou femme, qui vous inspire confiance et que vous trouvez sympathique. Vous pouvez demander un essai gratuit pour être en mesure de voir si ce coach est à votre écoute et si les exercices proposés correspondent bien à vos objectifs. Si vous souhaitez obtenir de l’aide en terme de nutrition, assurez-vous qu’il dispose des connaissances nécessaires pour vous accompagner dans votre démarche alimentaire. Vous pouvez consulter différents entraîneurs avant de faire votre choix.

Qu’en est-il des différents tarifs ?

Les tarifs demandés par un coach sportif personnel sont établis en fonction de son expérience, de ses diplômes, de sa notoriété mais aussi de la durée des séances et de la distance pour se rendre au domicile. Le type de sport pratiqué influence également le prix demandé. Le coût d’un coaching à domicile débute à environ 25 euros par séance, mais s’il s’agit d’un entraîneur-vedette, ce tarif peut frôler les 150 euros. Ce tarif est habituellement réduit lorsque d’autres personnes se joignent à vous pour la séance. Il est intéressant de savoir que le coaching à domicile fait partie des Services à la Personne (SAP), ce qui vous permet de profiter d’une déduction fiscale. Celle-ci correspond à 50% du montant global des frais que vous avez déboursés pour votre coaching sportif à domicile. Si, par exemple, vous avez dépensé 900 euros en un an, un montant de 450 euros vous sera remboursé à la suite de votre déclaration fiscale.

Pour l’entraînement en salle, les prix varient selon la discipline physique choisie et l’endroit dans lequel sont donnés les cours. En général, les prix fluctuent entre 30 et 80 euros de l’heure. Quant au coaching en ligne, les tarifs proposés (avec abonnement) sont d’environ 10 euros par mois, 20 euros pour 3 mois et 50 euros pour un an de cours. Le coaching en entreprise a connu une forte popularité avant la pandémie. On peut s’attendre à ce que cette activité retrouve tout son élan lorsque la COVID-19 fera partie du passé. Le tarif d’un coach qui se déplace en entreprise se situe entre 60 et 90 euros de l’heure ; un forfait mensuel ou trimestriel peut aussi être proposé.

Qu’il s’agisse de retrouver la forme ou de l’entretenir, ou encore de perdre du poids, le soutien d’un coach sportif personnel est une solution idéale pour atteindre vos objectifs en toute sécurité.