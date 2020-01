Le serpent et la lance – Acte 1 – Ombre-Montagne

Le serpent et la lance est une nouvelle saga de Hub, qui débute avec ce premier tome Acte 1 – Ombre-montagne, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2019. Une bande dessinée dense, de près de 180 pages, qui propose un thriller captivant au sein de la civilisation aztèque.

Les racines du mal s’enfoncent profondément dans le passé de la civilisation aztèque. Elles remontaient à ces deux terribles années de famine et de sécheresse qui s’étaient abattues sur le peuple. Jamais ils n’avaient connu pareille situation et même les codex anciens n’évoquaient pas de cataclysme d’une telle ampleur. Loin des grandes cités, le peuple mourait, la terre était aride. Pour apaiser la colère des dieux, les sacrifices humains se multipliaient. Ainsi, du haut des temples, l’eau précieuse coulait en abondance, mais le ciel restait muet à toutes les prières. Pas le moindre nuage ne semblait décidé à pleurer, sur cette terre desséchée. Malgré tout, dans ces ténèbres, le cycle de la vie suivait son cours, au sein d’une belle demeure, un père et sa fille attendaient dans la cour. Acacitli écoutait son père, qui lui demandait de rester tranquille, car il fallait attendre la naissance de la petite sœur ou du petit frère…

L’époque semble terrible, malgré tout, le cycle de la vie se poursuit, dans le cœur d’une cité, des enfants naissent, tous différents… Quelques années plus tard, dans la cité de Tenochtitlan, un vieil homme vient frapper, une nouvelle fois à la porte d’une maison. Il demande à parler à Œil-lance. La sœur de ce dernier, énervé de voir chaque semaine le même vieil homme, faire toujours la même requête, affirme qu’elle ne sait quand son frère reviendra. Dans cette même cité, le Cihuacoatl et ses plus proches conseillers doivent faire face à une curieuse et sombre affaire, des cadavres momifiés de jeunes adolescentes ont été retrouvées aux quatre coins de l’Empire. L’enquête est confiée à un haut fonctionnaire, Serpent, un être difforme et cruel, qui doit aussi étouffer l’affaire. D’un autre côté, le prêtre Cozalt demande à son ami d’enfance, Œil-lance, d’enquêter également… Le récit est rapidement captivant, découpé en plusieurs chapitres et également entrecoupé de différentes scènes, entre passé, présent, souvenirs et faits. Les protagonistes se mettent en place, tranquillement et des révélations permettent de comprendre qu’ils ont, pour certains, un passé commun, et plutôt douloureux. La bande dessinée de 180 pages, se lit pourtant facilement et aisément, très entrainante, avec ce polar aztèque très bien mené et captivant, avec une ambiance pesante, une enquête étrange et sombre qui débute et un brin de magie et de surréalisme. Le dessin est aussi bien réalisé, jouant avec les couleurs, selon les époques, jouant parfois avec les ombres, offrant un trait rond, fluide et vif, très attrayant.

Ombre-montagne est le premier tome de la nouvelle saga de Hub, intitulée Le serpent et la lance. Une bande dessinée captivante, qui propose de suivre une enquête étrange et sombre, menée par deux personnages, dont le passé semble lié.