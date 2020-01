La lettre d’amour interdite est un roman de Lucinda Riley, paru aux éditions Charleston, en format de poche, en novembre 2019. Un roman d’espionnage, avec des investigations journalistiques, afin de lever le voile sur un étrange mystère entourant la dynastie Harrison.

Joanna Haslam file à toute allure à travers Covent Garden. Elle a le souffle court et les poumons brûlant sous l’effort, alors qu’elle esquive les touristes et tente une percée entre les groupes d’enfants en sortie scolaire. Elle manque de renverser un musicien ambulant, avant de déboucher sur Bedford Street, au moment même où une limousine passe le portail en fer forgé qui marque l’entrée de l’église Saint Paul. Une nuée de photographe s’amasse autour de la limousine, alors que le chauffeur sort pour ouvrir la porte arrière. L’horloge de l’église confirma le retard de la jeune femme, tandis qu’elle puise dans ses toutes dernières forces, accélérant sur la centaine de mètres qui la séparent du portail et de la cour pavée. Le repère rapidement Steeve, son photographe, qui est au premier. Il a réussi à se poster sur les marches.

Le roman d’espionnage et d’investigations est plaisant à lire, très bien découpé, il est captivant. Sous un fond de romance, le récit reste captivant grâce au mystérieux secret que Joanna veut découvrir et dévoiler. Une enquête palpitante et périlleuse, entre révélations, découvertes, mais aussi faite de coups bas de méfiance et de service secret, car la dynastie Harrison n’est pas prête à tout dévoiler. L’histoire est bien menée, mêlant thriller et saga romanesque, avec de troublants secrets, des questions d’éthique, la royauté, les histoires d’amour et d’amitié.

La lettre d’amour interdite est un roman captivant, entre thriller et romance, une histoire bien menée, dans laquelle Joanna, journaliste, va tenter de remonter la piste d’un secret très bien gardé, au sein de la dynastie Harrison.