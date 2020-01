Léna rêve d’étoile – Quatre nouveaux tomes à découvrir

La série de romans, pour les jeunes lecteurs, inspirée de la série télévisée, Léna rêve d’étoile, se poursuit avec quatre nouveaux tomes à découvrir, Jeux dangereux, Révélations, Sous pression et Dernière danse, parus aux éditions Nathan, en fin d’année 2019.

Les aventures de Léna, jeune princesse russe de 1905, propulsée de nos jours, à l’Opéra national de Paris, se poursuivent, avec des choix difficiles et de nouvelles épreuves pour l’héroïne. Aussi séparée d’Henri, Léna a précipité la rupture de Thea et Max, mais sa rivale a décidé de se venger. La jeune princesse ne compte pas se laisser faire… Ainsi la vie de Léna ne connaît pas de répit, au sein de l’école de Danse, car la ballerine travaille sans relâche, entre entrainements, répétitions de spectacle, sans oublier les manigances de Thea, la jalousie, les tensions et son secret au sauvegarder… L’épuisement et la pression se font de plus en plus ressentir, et pas que sur l’héroïne, qui va devoir faire des choix et repartir dans son époque, avec Henri, qui est venu la rejoindre.

Les romans sont pleins de rebondissements, entre l’histoire incroyable de Léna, princesse russe, et quotidien des ballerines de l’école de Danse. Les ouvrages sont très bien découpés et agréables à découvrir, pour les jeunes lecteurs et fans, dès 8 ans, avec des chapitres assez courts, des dialogues, pour dynamiser la lecture et quelques photographies pour se replonger dans l’intrigue. La romance, la passion et la magie s’entremêlent assez bien dans cette série qui plaît. Les personnages sont attachants, parfois détestables et l’ambiance captivante, entrainant facilement les jeunes lecteurs dans cet univers mystérieux, secret, féérique, avec une princesse perdue, des amours impossibles, de la rivalité et la danse classique pour passion commune, pour réunir tous ces élèves.

Jeux dangereux, Révélations, Sous pression et Dernière danse sont quatre nouveaux tomes de la série Léna rêve d’étoile à découvrir. Quatre romans passionnants, entre danse classique, école de danse, romance, entrainements, princesse, époques différentes, amitié, passion, magie…