Les aventures hautes en couleur de Constance Prévost !

Amélie Vallée est l’auteure québécoise du roman « L’univers de Constance Prévost » paru aux Éditions « Les Éditeurs réunis ». Une maison originaire du Canada français, fondée en 2007. D’ailleurs, elle est rattachée au Groupe Bertrand éditeur. L’œuvre de genre feel good a été publié en avril 2022, il est disponible en format papier et numérique.

La couverture montre une silhouette féminine à vélo, entourée de papillons dans un décor rose. Le livre s’ouvre sur une citation de Damien Robitaille.

Dans les librairies francophones et dans le monde entier, le feel good est une tendance littéraire qui connaît un véritable « boom ». Il existe des ingrédients communs à toutes les histoires qui se placent sous son égide. Par exemple : une intrigue amoureuse, qui se rapprocherait de la romance, mais aussi une ambiance générale positive. Le personnage principal cherche ainsi à se développer intimement, dans le cadre d’un changement de vie plus ou moins radical. Un élément peut être à l’origine de cette remise en question. Dans la digne lignée de cette ambiance, « L’univers de Constance Prévost » est une lecture-détente, qui donne le sourire. Le quotidien de l’héroïne à la fois maladroite et attachante nous propulse dans l’existence d’une organisatrice d’évènements, qui collabore avec ses anciens amis, Tess, l’originale spirituelle et Étienne, le beau-gosse…

Un ouvrage teinté d’humour, écrit avec une plume simple et très spontanée. Le lecteur français de métropole pourra s’initier au vocabulaire du patois québécois avec des expressions comme « pantoute », « jaser », « coudonc » … En réalité, il est important d’être plutôt familier avec le lexique pour parcourir de manière fluide ce récit divertissant et rythmé. Pourtant, il est tout à fait compréhensible par le plus grand nombre ! L’auteure avocate de formation a cherché à raconter ici une histoire amusante, que l’on aurait pu retrouver à l’affiche d’un film à l’américaine, ou d’une série destinée aux jeunes femmes. Constance Prévost est la narratrice : on suit ses déboires sentimentaux, car celle-ci semble avoir une attitude très maternelle avec ses prétendants. Résultat : ses amants en profitent, et elle ne parvient pas à construire une relation sérieuse. Ses amis espiègles décident de lui lancer un défi : publier une annonce sur un site de rencontre, afin de dégoter le prince charmant… Mais existe-t-il vraiment ? Constance Prévost accueille cette initiative avec grande méfiance. Attachée à sa liberté, elle insiste pour que des règles précises soient définies. Elle se prête au jeu et se laisse tenter dans une démarche de séduction… C’est à cet instant que « les choses sérieuses commencent ! » La personnalité de Constance Prévost rappelle presque la maladroite Susan Mayer de la série Desperate Housewives de Marc Cherry (2004-2012). Elle brille par sa gentillesse et son humour, mais son cœur s’éprend facilement…

La trame principale étant posée, d’autres éléments vont se superposer à cette quête de l’amour, dont les aventures de ses amis Tess et Étienne. Puisque le trio travaille au sein de la même entreprise, ceux-ci vivent également des émois au bureau, notamment avec la belle réceptionniste Emilie, qui aurait un admirateur secret, par exemple…

Parmi les points forts de ce roman, l’on peut souligner l’effort quasi naturel de son auteure à exploiter des personnages féminins qui n’entrent jamais directement en rivalité, ce qui est une démarche (consciente ou non) féministe, loin des clichés habituels que l’on peut retrouver dans ce type de livre ou œuvre. Si Constance fait face à des hommes parfois abjects et ridicules, ce sont eux qu’elle blâme. Certes, le discours de l’héroïne est souvent biaisé par un manque de confiance en elle, mais cela lui donne plus de cohérence et de réalisme. L’autre qualité indéniable des aventures de Constance Prévost est l’importance de l’amitié, qui est présentée au summum, grâce à ce trio. Contrairement aux idées reçues, il est possible de valoriser la loyauté homme-femme, même avec un « coureur de jupons ». Sincères et directs, ils n’hésitent pas à se charrier, dans un climat toujours bienveillant. En réalité, ce livre pourrait être défini par ce seul adjectif : bienveillant.

Est-ce que cette annonce publiée sur le site de rencontre portera ses fruits ? Difficile de répondre sans révéler l’étendue de l’intrigue. Une chose est sûre : tout ne s’enchaîne pas comme prévu. De nombreux évènements improbables se glisseront sur le chemin de Constance. Certaines scènes insolites telles qu’une séance de médium chez une femme qui « voit l’avenir dans les bols », ou l’organisation d’une soirée sur le thème des caribous permettent au lecteur de se déconnecter totalement de ses petits soucis du quotidien.

En bref, « l’Univers de Constance Prévost » est un cocktail de bonne humeur qui tient son lecteur en haleine, de la première à la dernière page. Il s’agit du premier roman de son auteure, qui a bel et bien réussi son pari.

Le site de l’auteure : https://univers-constanceprevost.com/