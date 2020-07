Les contes des cœurs perdus – Jeannot

Jeannot est un nouvel album de la collection Les contes des cœurs perdus, de Loïc Clément, illustré ici par Carole Maurel. Une bande dessinée parue aux éditions Delcourt, en juin2020, qui présente une histoire touchante, sensible et poétique.

C’est le narrateur qui raconte son histoire et se présente, il s’appelle Jeannot. Sa vie est assez simple, elle est divisée en deux parties, dont la première correspond aux années parfaites. Il y avait, en ces temps-là, des grands tracas et des petits bobos, des moments de partage et l’amour étaient le remède permanent. Jeannot était un papa heureux, il faisait des gâteaux avec sa fille. La maman soignait les blessures… La jeune fille grandissait, et c’était dans les bras de son père qu’elle allait lorsqu’elle était heureuse d’avoir été admise au baccalauréat ! Des battements de cœur à l’unisson, pour cette partie de vie parfaite… Puis, à quarante ans, il vécut un drame, qui a tout fait basculer. Sa femme et lui se sont refermés sur eux-mêmes, et leur couple n’y a pas survécu. C’est à cette époque qui lui est arrivé quelque chose de bizarre et qu’il s’est mis à entendre les plantes…

Le récit de Jeannot, un vieil homme, est très touchant et intrigant. Aussi, les lecteurs suivent son histoire passionnante et étrange, à travers sa narration, qui ne dévoile pas tout, tout de suite. Il présente son travail, sa retraite, qu’il a du mal à prendre et sa rencontre avec Josette. Il explique aussi que les plantes lui parlent, mais cette malédiction l’agace au quotidien. L’ancien jardinier est ronchon et en colère, mais l’on ne comprend pas tout de suite pourquoi. C’est sa relation naissante avec Josette, qui va illuminer sa vie et l’aider à aller de l’avant. Le récit est bien découpé, étrange et captivant, il amène, petit à petit, le lecteur vers ce drame qui va basculer la vie de Jeannot, dont on ne se remet pas… Une confrontation avec le passé, va être nécessaire, pour comprendre son malheur et sa colère. Le dessin est tout aussi rond et touchant, avec un trait fluide et doux, des personnages expressifs et un bel univers.

Jeannot est un album qui vient compléter la collection Les contes des cœurs perdus, des éditions Delcourt. Une bande dessinée touchante, émouvante, sensible, étrange et poétique, qui conte la douleur d’un ancien jardinier, ronchon et en colère, après un terrible drame.