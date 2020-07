Skippy Dance, le jeu culte de l’élastique est de retour…

Skippy Dance est un jeu Goliath qui propose une version revisitée de fameux jeu de l’élastique. Une sympathique variante, moderne et dansante, flashy et rythmée, avec, entre autres, de nouvelles règles de jeu, des défis à relever, ou encore des chorégraphies en musique à réaliser.

Le célèbre jeu des années 80, qui faisait fureur dans les cours de récréation, est de retour, avec de nouvelles règles et une autre manière de jouer et de sauter, proposant quelques chorégraphies à réaliser. Ici, il n’est plus question de sauter et de compter, mais de réaliser de véritables figures, seul ou à plusieurs, pour s’amuser.

Le jeu est flashy, petit et pratique à transporter, partout avec soi, car il peut simplement se mettre dans la poche, est nomade, pour être utilisé à l’extérieur, comme à l’intérieur. On peut aussi y jouer seul, avec l’aide de chaises, pour le maintenir, afin de répéter les chorégraphies, s’entraîner, avant de s’amuser avec ses amis.

Le principe du jeu est assez simple, les chorégraphies plus ou moins difficiles, mais très bien expliquées et décortiquées, sur le site de Skippy Dance. Ainsi les enfants sont invités à rejoindre la Skippydance Académie, à poster leurs danses et même leurs réalisations. Ce qui est amusant, au-delà de danser et de répéter une simple chorégraphie, c’est que l’élastique permet des figures, des croisements et des mouvements sympathiques. Il fait aussi effet de repère physique, pour les jeunes danseurs qui ont plus de difficultés à rester en place !

Les enfants s’amusent, s’entrainent, jouent, sautent et dansent, seul et à plusieurs, avec l’aide d’un grand élastique flashy, essayant chacun de faire au mieux, car une fois ensemble, ils aiment voir se réaliser leur chorégraphie, sur les musiques qu’ils adorent ! Aussi, Skippy Dance, de Goliath, est un jeu moderne, un jeu tendance, surfant sur la tendance des émissions de danse, les applications de danse…