Nice Music Live Concerts : du 29 au 31 juillet au Théâtre de Verdure

Après les « Nice jazz summer sessions », le théâtre de verdure accueillera les concerts du « Nice Music Live » du 29 au 31 juillet. Pendant ces trois soirées gratuites, le public pourra découvrir ou redécouvrir des groupes de la scène azuréenne, aux styles très différents : blues, électro, hip-hop et chanson française. De quoi satisfaire tous les goûts et toutes les générations !

Le programme :

Mercredi 29 juillet

19h30 : Machine

Auteure-compositrice-interprète depuis l’âge de 18 ans, Mathilde est une artiste niçoise. Sur scène, elle fait preuve d’une énergie communicative !

20h45 : Stéphane Brunello

Après avoir participé à plusieurs groupes, ce passionné de musique et de rock viendra présenter son nouvel album sur la scène du Théâtre de verdure.

22 h : concert wake up mouvement

Jeudi 30 juillet

19h30 : Nadiamori

Nadiamori nous promet un début de soirée envoûtant avec une musique où se côtoient le funk, le groove, la musique world avec des bases rythmiques électro sur lesquelles se posent des mélodies couleurs jazz.

20h45 : OC brothers & Baby J

Les frères Cosoleto écument les scènes locales et nationales depuis plus de trente ans dans un style musical soul, rythm & blues, rock’n roll. Venue de Nice, cette formation familiale compte aussi parmi ses membres leur beau-père, son fils mais aussi Baby J, demi-finaliste de The Voice 2020. Elle est la fille du batteur et la nièce du reste du groupe.

22h : concert wake up mouvement

Vendredi 31 juillet

19h : Dimitri from Panisse

Issu de la culture alternative des années 80 début 90, Dimitri from Panisse participe à de nombreux collectifs. Très impliqué dans la scène locale, il organise les tropical nights en mode selecta, essentiellement en vinyl mais aussi en numérique.

20h : Alexandra Miller

Cette franco-irlandaise a fait ses gammes dans le chœur de l’Opéra de Nice. Elle a séduit les quatre coaches de The Voice Irlande avec sa voix envoûtante au timbre singulier. Sa musique s’inspire des mélodies romantiques d’antan. Sans nul doute, ce quartet aux sonorités jazz et électro pop ravira le public niçois !

21h : Cosmo Pat

22h : MLN-HEADZ

Avec sa musique riche, imprévisible et accessible à tous, MLN-HEADZ clôturera ces concerts « Nice Music Live » en faisant danser le public du théâtre de verdure.

Pour plus de renseignements : www.nicemusiclive.fr