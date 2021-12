Les émotions de Petit Dragon – Éditions Gallimard Jeunesse

Il y a du nouveau du côté de la collection de « Mes petits contes sonores » aux Éditions Gallimard Jeunesse, puisqu’un nouvel ouvrage vient de faire son apparition, à savoir « Les émotions de Petit Dragon ». Les enfants vont faire la connaissance d’un dragon très expressif à en croire les animations musicales drôles et rythmées !

Un livre sonore, très amusant

« Les émotions de Petit Dragon » est un livre musical adorable. Il donne instantanément le sourire, les enfants vont l’adorer cela ne fait aucun doute. Il possède donc le même format que les livres faisant partie de la série « Mes petits contes sonores ». En effet, il contient plusieurs icônes intégrées à la narration, sur lesquelles les petits doivent appuyer pour découvrir les bruits qui se cachent derrière chaque image. Et comme pour chaque ouvrage, les chansons sont des compositions originales, jouées avec de vrais instruments.

Un dragon à croquer, terriblement attachant

Les enfants vont craquer sur Petit Dragon ! Il faut dire que sa bouille de travers, ainsi que sa mauvaise humeur le rendent encore plus attachant. Delphine Durand raconte qu’il a toujours été très franc lorsqu’il s’agit de parler de ce qu’il ressent. À tel point qu’il peut parfois en faire un peu trop… Quand il est en colère, il faut s’enlever de devant. Quand il est amoureux, cela dépasse tout entendement. Quand il est joyeux, la terre entière est au courant. Et lorsqu’il est triste, ses larmes coulent excessivement… Enfin bref, il est vite dépassé par ses émotions. Mais qu’est-ce qu’il nous fait rire, on l’adore !

Notre avis sur le livre

Ce livre sera d’un grand secours pour aborder les émotions auxquelles doivent faire face les enfants. Au travers de Petit Dragon, ils pourront se reconnaître dans certaines situations, en rire grâce notamment aux bruitages qui sont très drôles. Les illustrations de l’auteure sont juste géniales, on lit tout sur la bouille des divers personnages, c’est chouette !