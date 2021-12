La coque de téléphone, bien plus qu’un simple accessoire

Les coques des téléphones se déclinent dans une infinité de couleurs et de motifs pour satisfaire les gouts de tous. Certains en font même un accessoire de mode qu’ils changent au gré de leurs envies et de leurs tenues ou des circonstances. Toutefois, la coque de téléphone est également très utile pour préserver la longévité de votre appareil. Voici les avantages de cet accessoire.

Pour garder son téléphone en bon état la coque est indispensable pour le protéger. On en trouve en silicone, en bois, en plastique, certaines coques sont même fabriquées dans des matériaux biodégradables. On peut choisir une coque dure ou souple et utiliser un verre de protection en complément pour votre écran.

Certains modèles protègent intégralement le téléphone. Ils sont adaptés aux smartphones dotés d’une vitre arrière qui est tout aussi fragile que l’écran du téléphone. Il est donc indispensable de choisir une coque solide et qui résiste à tous les chocs et rayures à l’avant et à l’arrière. Les coques “étuits” allient la protection du téléphone et le côté pratique pour transporter vos cartes de fidélités ou CB.

Confort d’utilisation et meilleure prise

Les téléphones sans coque sont très beaux, mais ils sont vulnérables aux chutes et aux rayures. Selon les modèles, ils peuvent également être très fins, et glissants dans les mains. Une coque en silicone vous aide à une meilleure prise en main et évite la glisse du téléphone.

La coque protège le smartphone des salissures et des traces de doigts qui se nettoient facilement. Si vous le souhaitez, ajoutez à votre coque une breloque, un collier ou une poignée universelle pour vous faciliter la vie.

Identifier son téléphone

Choisir une coque qui vous ressemble vous permet de l’identifier plus facilement lorsque vous le perdez. Cet accessoire de protection permet de reconnaitre son téléphone et d’éviter la confusion avec ceux des autres. Retrouvez sur coquedirect.fr un large choix de coque de téléphone pour protéger votre appareil et le personnaliser.

Des coques et autres protections étanches

Si vous travaillez en extérieur, sur des chantiers ou à proximité de l’eau, il est important de choisir une coque adaptée. Les sportifs qui pratiquent des sports d’eau, comme le kayak par exemple ont tout intérêt à choisir une protection étanche pour leur smartphone.