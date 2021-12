Mes comptines Volume 2 – Mes petits imagiers sonores

Les enfants seront ravis d’apprendre que la collection de « Mes petits imagiers sonores » s’agrandit avec « Mes comptines » volume 2. Ils vont pouvoir chanter encore et encore, tout en découvrant la surprise que renferme ce nouveau format, à savoir un cherche et trouve musical en toute fin du livre.

Un volume 2 pour « Mes comptines » : yes !

La série de « Mes petits imagiers sonores » fait partie des livres les plus lus de la bibliothèque de nos bambins. Ils aiment les parcourir encore et encore, appuyer sur toutes les puces pour découvrir les musiques qui se cachent derrière chaque album.

Le volume 2 de « Mes comptines » est très sympa. On retrouve les comptines les plus appréciées des tous petits, des classiques forcément et d’autres à découvrir sans plus tarder. Ils pourront chanter sur Une souris verte, A la claire fontaine, Il était une bergère, Les petits poissons ou encore Jamais on a vu. Ils vont beaucoup s’amuser, c’est certain. Et l’autre bonne nouvelle, c’est que toutes les illustrations ont été réalisées par Elsa Fouquier dont nous apprécions tout particulièrement l’univers. Ses dessins sont enfantins, joyeux, très colorés. Ils illustrent parfaitement bien l’histoire racontée, à savoir la comptine dont il est question sur la page.

Un cherche et trouve amusant

Comme expliqué dans un précédent article, le format de « Mes petits imagiers sonores » a un petit peu évolué. Dorénavant, les enfants pourront retrouver un cherche et trouve musical à la fin du livre. Grâce à une puce aléatoire, le lecteur va écouter quelques bruits et/ou notes de musique en rapport avec les comptines qu’il vient d’entendre. Il va devoir faire le rapprochement avec les 5 vignettes également présentes et aller les retrouver au cœur même de la narration.

« Mes comptines » volume 2 des Éditions Gallimard Jeunesse trouvera très facilement sa place sous le sapin de Noël cette année pour nos apprentis chanteurs !