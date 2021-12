Bigben Kids – Maïkou, le micro karaoké

Pour cette fin d’année, la marque Bigben, actrice de l’industrie des loisirs numériques, présente, du côté Kids, deux nouveautés. Owlivia et Owly, une chouette et un hibou, veilleuses avec projecteur d’histoire, ainsi que Maïkou, le micro karaoké, pourront être à glisser au pied du sapin de Noël…

Bigben est un acteur de premier plan de l’industrie des loisirs numériques, qui travaille sur les secteurs du mobile et de l’audio. Depuis plusieurs années, la marque continue de prospérer, de fabriquer, de commercialiser des enceintes, veilleuses musicales, activités gaming…

Pour ce Noël, France Net Infos a eu un coup de cœur pour Maïko, un micro karaoké, avec des effets vocaux. Le micro est design, élégant et fun, à la fois, aux couleurs genrées. Il se décline donc dans deux couleurs, le bleu et le rose, et sa forme permet de bien être maintenu par les petites mains des enfants de 3 à 11 ans. Le micro karaoké possède trois effets sonores, qui se manifestent lorsque l’on change la tête du micro. En effet, il y a quatre têtes à mettre au micro, l’un est classique et les autres offrent les voix d’un oiseau, d’un robot et d’un panda. La voix des enfants va se transformer en une voie aiguë, pincée, ou celle d’un robot, plus structurée, ou encore une voix grave et puissante, celle d’un gros mammifère puissant, pour des moments hilarants.

Le jeu est plaisant, amusant, mais plus qu’un micro qui déforme la voix, il peut aussi faire plus ou moins d’écho, et enregistrer des paroles, avant de pouvoir s’entendre, par la suite. Le micro se charge avec un USB-C et permet de jouer plusieurs heures avec ! Il fonctionne aussi en Bluetooth, permettant d’écouter ses chansons préférées, comme une enceinte, et de chanter dessus… Lorsque l’on change la tête du micro, la voix change et la couleur, au pied du micro, également. Des effets lumineux tendances et qui plairont aux enfants. Les jeunes artistes vont pouvoir s’amuser, rigoler, chanter, parler, créer des effets, pour des parties de fous rire garantis ! Deux boutons pour le volume sont aussi présents, ce qui ne déplaira pas aux parents…

Maïko, micro karaoké avec effets vocaux, est un produit original et tendance, de la marque Bigben Kids, qui offre de bons et réels moments de divertissements, de créations et de fous rires. Un cadeau fabuleux et étonnant, à retrouver au pied du sapin de Noël.

