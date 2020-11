Les gens qui dansent, de Marcella et Marie Poirier

Marcella et Marie Poirier nous invitent à découvrir leur nouvelle création intitulée Les gens qui dansent, paru en octobre 2020 aux éditions les Venterniers.

La danse enchante, soulage, éclaire et fait éclore cette joie simple mais puissante d’être en vie. Sénèque disait d’ailleurs si justement : « La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser sous la pluie ». Danser donc, toujours danser, quelque soit son âge ou sa condition, pour son propre bonheur. Parce que comme l’indique si bien Marcella, sophrologue et écrivaine, dans cette belle création, « les gens qui dansent puisent la puissance dans l’impuissance ». Et c’est bien là toute la force de ce livre !

Marcella et Marie Poirier nous proposent donc de découvrir leur création qui est une véritable ode à la danse. L’illustratrice Marie Poirier a su retranscrire cette énergie, cette aventure qu’est la danse avec une sobriété et un naturel remarquable. Chaque phrase de Marcella est une musique, un poème, un pas. Et elles nous emmènent dans un univers qui fait vibrer le coeur, là où la vulnérabilité est à la fois indispensable et inévitable.

Marcella et Marie Poirier sont deux artistes complémentaires qui ne cessent de nous surprendre par leur tendresse.

Finalement, ce petit livre est une oeuvre unique, délicate, fait main par une maison d’édition artisanale qui ne cesse de proposer des ouvrages magnifiques. Les gens qui dansent est une attention, mais aussi une intention, un cadeau, une délicatesse que l’on offre et que l’on partage.

