Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés, signé Marcella et Marie Poirier

Poèmes à murmurer à l’oreille des bébés (de 9 secondes à 9 mois et au-delà…), signé Marcella et Marie Poirier, est paru en août 2020 aux Éditions les Venterniers.

Une rêverie. Voilà comme je pourrais qualifier ce bel ouvrage. Car les poèmes, les mots doux de Marcella vibrent, enlacent, touchent et caressent sans cesse. Page après page on est comme transporté. Un beau livre que l’on n’ose reposer, tant chaque poème amène à sa manière toute la douceur dont le monde a besoin.

tu es toi je suis moi tu es toi

je suis moi

quoi qu’il arrive

quoi qu’il en soit

nous sommes la somme

la somme de cet amour

infini tu es toi

je suis moi

qui que tu sois

qui que je sois

nous sommes la somme

de ce que nous sommes

la somme de cet amour

infini

Et comment ne pas être également touché par les illustrations de Marie Poirier. Elles sont tout bonnement magnifiques, d’une belle simplicité et si justes. Surtout avec ce livre fait main, faisant de celui-ci un objet unique, intime, un cadeau rayonnant et singulier.

Marcella est sophrologue et écrivaine. Marie Poitier est quant à elle auteure et illustratrice. Un duo particulièrement réussi qui a su mettre en avant une superbe philosophie. Elles sont aussi les auteures de Hop hop hop je grandis – Sophro-comptines pour apaiser son enfant.

