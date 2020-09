Au coeur de la caravane du Tour de France avec le Béarn Pyrénées et Henri IV

Le 107èmeTour de France est parti de Nice samedi 29 août. Même si cette année les conditions sont bien évidemment très particulières, le public niçois et azuréen était au rendez-vous au bord de la route pour applaudir les 176 coureurs. France Net Infos ayant été invité par le Béarn Pyrénées, j’ai eu la chance de suivre la première étape au cœur de la caravane, et, qui plus est, en compagnie d’Henri IV.

Le Béarn fait sa promotion sur le Tour de France

Diffusé dans 190 pays et suivi par plusieurs millions de téléspectateurs, le Tour de France permet d’offrir une vitrine extraordinaire. La ville de Pau peut s’enorgueillir d’être la deuxième ville de France à avoir accueilli des arrivées ou des départs d’étapes depuis la création du Tour de France. Mais le Béarn est aussi présent au sein de la caravane publicitaire, toujours très attendue par les spectateurs sur le bord des routes. Pour la cinquième année consécutive, plusieurs véhicules vont sillonner les routes de France, montrant différentes facettes du département : une smart ouvre le cortège, suivie de quatre véhicules représentant l’esprit et l’art de vivre béarnais.

Un véhicule aux couleurs des montagnes pyrénéennes avec la représentation d’un chalet et d’un sac à dos, sans oublier Bearny, l’ours mascotte de la section paloise de rugby arborant fièrement un maillot vert.

Un char avec un kayak en référence au champion Tony Estanguet.

Un véhicule avec la sauce béarnaise, en clin d’œil à la gastronomie.

Le char d’Henri IV, à l’effigie du château de Pau où il est né au XVIème siècle. Incontestablement, le roi bien connu des Français est le meilleur ambassadeur du Béarn. Sur les routes du Tour de France, comme nous avons pu le constater, son char est le plus apprécié. Installée confortablement dans le char royal, j’ai pu me rendre compte à quel point Henri IV était populaire.

Quant aux hôtesses, cette année, elles vont distribuer des goodies écoresponsables et notamment des porte-clés aux couleurs du Béarn.

Une belle aventure humaine

Ce qui frappe lorsque l’on a la chance de prendre part à la caravane du Tour de France, c’est l’enthousiasme et la bonne humeur de tous. Dans le parking du Palais des expositions de Nice où étaient garés en ordre de départ les 90 véhicules (au lieu de 160 les années précédentes), tous les participants avaient hâte que cette nouvelle édition, même si particulière, commence. La plupart d’entre eux n’en sont pas à leur coup d’essai mais tous s’accordent à dire que sillonner les routes de France pendant trois semaines avec la caravane est une aventure humaine unique.

Pour Bernard Monforte qui incarne Henri IV pour la cinquième fois cette année, l’enthousiasme est toujours aussi grand. Vêtu du costume royal et juché sur son char, il prend son rôle très à cœur en s’adressant aux spectateurs pour leur vanter Pau et le Béarn. D’ailleurs, sa prestation rencontre toujours un beau succès. Il est applaudi et même appelé chaleureusement « Henri » ou « le Roi » par le public. Bernard n’est pas seulement Henri IV le temps du Tour de France, il est aussi comédien, metteur en scène et responsable de deux compagnies théâtrales à Tarbes et à Pau, passionné par les enquêtes policières interactives et le répertoire de Pagnol. Lorsqu’on lui a proposé d’incarner Henri IV, cet amoureux du vélo et du Tour de France a immédiatement accepté. Il jongle volontiers entre ses divers rôles et ses différentes casquettes. Cette année, lorsque le Tour sera terminé, il partira en Bretagne pour présenter une création.

Une étape sur le char d’Henri IV

Pour ma première fois dans la caravane, j’ai eu droit à une place de choix, sur le char d’Henri IV. Comme tous les autres invités assis à mes côtés, je me suis prise au jeu et j’ai salué les spectateurs présents sur le bord des routes. Venus en famille, entre amis ou même seuls, tous avaient l’air heureux d’être là. Les rares qui n’avaient pas de masques affichaient un large sourire ; quant aux autres, masqués, on devinait leur enthousiasme en les voyant tendre les bras et s’élancer pour tenter d’obtenir des goodies lancés par les hôtesses.

Pendant soixante kilomètres, (l’étape était plus courte que celle accomplie par les coureurs), nous avons parcouru les routes du moyen pays niçois. Après un départ sous le soleil à Nice, le ciel s’est vite assombri pour laisser la place à de fortes précipitations. Peu importe ! Avant l’arrivée sur la Promenade des Anglais, nous avons traversé de jolis villages (Aspremont, Tourrette-Levens, Levens, la Roquette sur Var, Saint-Martin du Var) et même sous la pluie, le public était au rendez-vous. Ce qui fait la magie du tour de France, c’est cette ambiance unique sur les routes.

Le repos du héros

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, le Béarn Pyrénées a lancé l’opération « Le Repos du Héros », en invitant une quarantaine de personnels soignants à suivre le Tour de France avec la caravane. Ainsi, à Nice, Anne-Laure Ceccarelli a pu suivre la deuxième étape dans le Haut Pays. Après avoir reçu un diplôme des mains d’Henri IV, elle a parcouru les cols de la Colmiane, de Turini et d’Eze dans le char royal. Une belle expérience dont elle se souviendra.

Jusqu’au 20 septembre , le Béarn Pyrénées est présent dans la caravane du Tour de France. Je tiens à remercier Thibaut Labadie responsable marketing Béarn Pyrénées, Jacques Pedehontaa, président de l’agence départementale du tourisme du Béarn et du Pays Basque ainsi que toute l’équipe de la caravane pour leur accueil chaleureux.