Les jeux de société famille sont un excellent moyen de briser la glace, que vous soyez à une fête de fin d’année ou que vous organisiez une réunion avec des personnes que vous n’avez pas vues depuis longtemps. Mais avec toutes les options disponibles – des jeux de stratégie aux jeux sociaux qui demandent de chanter ou de dessiner – il peut être difficile de trouver le bon jeu pour vous et vos amis. Nous avons déjà écrit sur les jeux de société, notamment sur les meilleurs jeux de société à deux joueurs, les meilleurs jeux de société famille familiaux et les meilleurs jeux de société pour enfants. Nous avons rassemblé ici les meilleurs jeux de société pour adultes, tels qu’ils ont été loués par les critiques les plus enthousiastes .

1. Cards Against Humanity

“Ce n’est pas un jeu pour enfants, et ce n’est pas un jeu à jouer avec grand-mère”, commence un critique. “Mais si vous et vos amis aimez rire du côté obscur de la vie, de l’art et de la culture pop… C’est le jeu parfait pour votre prochaine fête.” Ils ne sont que l’un des plus de 101 000 critiques qui donnent cinq étoiles à ce jeu. Beaucoup qualifient ce jeu de version adulte d’Apples to Apples, un critique expliquant : “J’ai essayé de rejouer à Apples to Apples après l’avoir eu pendant un an et ce n’est même plus amusant comparé à ce haha.” Bien que beaucoup mentionnent que ce jeu n’est pas pour les “âmes sensibles”, cela fait partie de son attrait. L’un d’eux écrit : “C’est torride, c’est plein de langage, c’est inapproprié, c’est MARRANT !” Un autre critique dit : “C’est le jeu le plus horrible et irrévérencieux que vous n’aurez jamais aimé”.

2. Hedbanz Adulting

Comme le nom de ce jeu le suggère, il n’y a pas de plateau pour ce jeu. Au lieu de cela, chaque joueur met une carte sur sa tête, à l’aide d’un bandeau, et pose ensuite des questions pour comprendre ce que dit cette carte. “C’était déroutant au début, mais après y avoir joué plusieurs fois, nous avons vraiment compris le principe”, explique un joueur. “Nos amis l’adorent et nous l’apportons à chaque soirée de jeux de société ! Je le recommande vivement.” Un autre critique dit : “Vous serez surpris de la façon dont les gens décrivent les choses et des réponses qu’ils donnent. Je n’ai jamais autant ri en jouant à un jeu”. Cette version “Adulting” est spécifiquement orientée vers un public plus âgé, mais le plus grand indicateur que c’est vraiment un jeu que les adultes vont adorer est peut-être la façon dont il fonctionne comme un jeu à boire : “Nous l’avons acheté pendant le Grand Stay-in et je ne saurais trop le recommander. Nous avons bu du vin et joué à ce jeu avec ma famille, tous ensemble à l’intérieur. Un changement de rythme agréable par rapport aux puzzles et aux jeux de cartes.”

3. Catan le jeu de société

“Nous jouons avec des personnes dont l’âge varie de 8 à 72 ans, c’est agréable pour tous jusqu’à présent. Nous avons fait environ 10 parties le premier week-end où nous avons finalement ouvert la boîte”, dit un critique. Plus de 17 000 personnes ont attribué cinq étoiles à ce jeu, et beaucoup ont souligné à quel point il était amusant et facile à apprendre. “La stratégie est simple : il s’agit de collecter des cartes de ressources (moutons, briques, pierres, paille et bois) afin de construire des colonies, de développer des routes et, finalement, de bâtir des villes”, explique un critique. “Les ressources peuvent être échangées avec d’autres joueurs et des récompenses peuvent être réclamées (la plus longue route, la plus grande ‘armée’) et, au fur et à mesure que vous progressez dans le processus d’aménagement du territoire, le premier joueur à atteindre dix points gagne.” Un autre dit : “Le jeu est facile à prendre en main et les règles sont simples.” Mais c’est probablement pour cela qu’environ 10 % des critiques cinq étoiles disent que c’est la stratégie qui rend ce jeu passionnant. Beaucoup s’accordent à dire que le jeu se joue mieux à trois ou quatre personnes, et au moins un critique l’apprécie parce que vous pouvez jouer aussi peu ou aussi longtemps que vous le souhaitez : “J’ai l’impression que Catan est le meilleur choix pour la durée des parties. J’ai joué à des parties aussi courtes que 15 à 20 minutes, et aussi longues que deux heures. Dans tous les cas, le temps passe très vite.”

4. Hasbro Clue Game

“C’est un jeu classique que tout le monde devrait avoir dans son placard”, déclare un critique. Un autre qualifie ce jeu de “grand jeu familial” et admet que, même s’il n’y a jamais joué quand il était enfant, il reste agréable à jouer en tant qu’adulte, le qualifiant d'”amusant pour les adultes”. Une bonne façon de passer du temps ensemble”. Un critique qui a joué quand il était enfant déclare : “Ce jeu me ramène à ma jeunesse. Je suis si heureux de pouvoir le partager avec ma fille. C’est un jeu familial génial et nous l’aimons vraiment.” Quelques critiques familiers du classique se sont sentis décontenancés par le nouveau personnage qui avait été ajouté à cette version du jeu, disant que cela ruinait l’intégrité du jeu, mais la plupart ne s’en sont pas souciés, comme celui qui écrit : “Tant que nous avons toujours le colonel Moutarde et Mlle Scarlett, je suis heureux.”

5. Days of Wonder Ticket to Ride

Plus de 2 500 critiques cinq étoiles qualifient ce jeu de société d'”amusant”, l’un d’entre eux notant : “Les règles sont un peu complexes mais en font un jeu très amusant. On s’y habitue vraiment. Une fois que vous avez compris certaines des stratégies, il devient plus amusant.” Selon un autre, le plaisir vient en partie du fait que le jeu est rapide : “Le jeu est facile à apprendre et se déroule rapidement. Vous n’avez pas besoin de passer 30 minutes à réfléchir à une stratégie, vous pouvez commencer à acheter des trains assez tôt.” Parce que c’est un jeu facile à apprendre, beaucoup aiment y jouer en famille. Mais de nombreux critiques disent que ce jeu est idéal pour jouer avec un groupe d’adultes. “Une fois que nous avons appris à jouer, nous avons pu expliquer rapidement et simplement les règles à notre fille de 9 ans en quelques minutes. À l’origine, nous avions acheté ce jeu pour elle”, écrit un client, mais il admet : “Mais pour être honnête, mon mari et moi avons tellement aimé y jouer que je pense que nous y avons joué quatre fois plus qu’elle.” Et comme le conclut cet examinateur, “Dans l’ensemble, c’est un jeu vraiment amusant qui peut être apprécié avec à peu près n’importe quel groupe. Il est suffisamment stratégique pour retenir votre intérêt tout en étant assez simple pour être enseigné en cinq minutes.”

6. Adult Loaded Questions

“Ce jeu était censé donner le coup d’envoi d’une soirée de jeux de société variés, mais nous avons fini par n’y jouer que pendant des heures”, admet un critique satisfait. Un autre le considère comme “l’un des jeux de société les plus agréables qui soient” et explique : “Je n’ai joué à aucune autre version que celle-ci, mais les réponses loufoques que nos amis ont trouvées m’ont fait tourner la tête.” Beaucoup pensent même que ce jeu est meilleur que Cards Against Humanity, comme l’un d’entre eux qui déclare : “Nous sommes tous d’accord pour dire que ce jeu était beaucoup plus amusant du fait que vous donnez vos propres réponses. Je ne pense pas avoir jamais ri autant qu’en jouant à ce jeu.” Et comme le conclut ce critique, “cette version monte d’un cran avec des questions qui sont carrément adultes par nature (comme ‘Que pourriez-vous faire pour gâcher un moment sexuel ?’) et d’autres qui pourraient être adultes selon la façon dont vous les interprétez (comme ‘Quelle est la leçon que vous avez dû apprendre à la dure ?’). N’achetez pas ce livre si vous êtes prude ou si vous avez la bougeotte, car vous vous ennuierez.”

7. Codenames

“Excellent pour un petit groupe, un jeu de stratégie court. Il se joue rapidement et se déplace rapidement pour la plupart,” dit un critique. Des dizaines d’autres disent qu’il s’agit d’un jeu rapide à jouer, dont un qui note : “C’est un jeu captivant qui dure peu de temps et dont la conception visuelle est magnifique. Il est devenu l’un des favoris de notre famille, idéal pour les froides soirées d’hiver autour de la cheminée.” Un autre dit qu’au début, il ne l’aimait pas, “mais après quelques tours, il devient très addictif”, ajoutant : “Maintenant, nous jouons jeu après jeu. Le seul inconvénient est que le nombre de joueurs est limité à 4. Néanmoins, les parties sont assez rapides, donc vous pouvez alterner ou même jouer en équipe si vous avez une famille plus nombreuse.” Et ce critique de conclure : “Ma famille joue à beaucoup de jeux de société. Ce jeu est le plus populaire de tous ceux que j’ai possédés”.

8. One Night Ultimate Werewolf

“C’est un excellent jeu de société rapide. Nous l’avons avec quelques extensions. Notre groupe oscille généralement entre 5 et 9 personnes. Presque tous aiment sortir One Night de temps en temps”, écrit un critique. Un autre qui “joue presque chaque semaine” pense que “si vous aimez les jeux de déduction sociale, vous devez avoir ce jeu. Le jeu se joue aussi très vite, donc si vous n’aimez pas votre personnage, vous pourrez en incarner un autre quelques minutes plus tard.” Beaucoup apprécient le fait qu’il soit facile à comprendre pour que les jeunes enfants puissent jouer, comme l’un d’entre eux qui ajoute : “Oh mon Dieu, c’est un jeu génial. Nous y jouons avec mon mari et moi, et trois enfants de 12, 10 et 7 ans. Que de bons moments de rire ! C’est très facile à apprendre. Nous ne savions pas que certains de nos enfants pouvaient mentir aussi bien qu’ils le font. Bien que nous le sachions déjà, il nous a été confirmé que notre enfant de 7 ans grandira pour devenir un PDG très prospère ou pour diriger un gang très prospère. Elle est très convaincante et très influente.”

9. Hasbro Risk Game

Bien que de nombreux critiques pensent que ce jeu est amusant, ils préviennent qu’il faut beaucoup de temps pour y jouer. “Jeu fantastique. J’y ai joué avec mon mari, un enfant de 9 et 11 ans. Nous avons tous apprécié. Il a fallu beaucoup de temps pour finir le jeu, genre, sur une semaine, mais quand même amusant.” Une autre a acheté ce jeu pour son père, admettant qu’elle “pourrait le regretter parce qu’il voudra tout le temps commencer des guerres. Et ce n’est pas un jeu ‘court’. Mais il l’adore”. Une autre critique apprécie simplement le fait que toute sa famille puisse profiter de ce jeu, notant : “Un succès pour la soirée de jeu en famille. Il s’agit d’une excellente édition de Risk avec plusieurs façons différentes de jouer en un seul jeu. Mes enfants, dont l’âge est très variable, ont passé un excellent moment à jouer. Nous avons une soirée de jeux en famille une fois par semaine et Risk est définitivement ajouté à notre rotation.”

10. Stonemaier Games Wingspan

Contrairement aux autres jeux de société de la liste, le jeu d’ornithologie Wingspan offre une option solo, ce que beaucoup de critiques apprécient. L’un d’entre eux joue seul avec plusieurs plateaux et apprécie que le jeu soit “si beau, si amusant et si différent à chaque fois”. Une autre critique (qui rapporte que le jeu “se joue aussi très bien à 2, 3 ou 4 personnes avec un changement minime dans la qualité de l’expérience”) dit que sa fille a joué à la version solo “de nombreuses fois et qu’elle l’apprécie.” D’autres soulignent l’aspect éducatif du jeu, notamment un ornithologue qui aime jouer seul et avec des amis. En y jouant, on apprend à connaître “les habitats, les régimes alimentaires et les marques des oiseaux”, explique un critique qui est “devenu un amoureux des oiseaux” depuis qu’il y joue.

11. Blokus Duo

Blokus Duo est l’un des jeux de stratégie à deux joueurs préférés des utilisateurs d’Amazon. “Ce jeu est addictif”, écrit l’un d’eux. “Il est facile à apprendre. Il est rapide à jouer si vous n’avez pas beaucoup de temps ou si vous continuez à jouer pendant des heures. Vous pouvez y jouer encore et encore et vous mettre au défi de faire mieux et d’avoir des résultats différents.” Et si vous êtes un accro de Tetris, c’est peut-être le jeu de société qu’il vous faut. “J’adore ce jeu”, écrit un acheteur. “Je le recommanderais à tous ceux qui aiment la stratégie de Tetris avec une touche qui en fait un jeu compétitif amusant. Un super jeu de soirée pour les couples”. Et le prix a attiré l’attention : “C’est un excellent jeu pour deux personnes à jouer à la maison ou en déplacement, et il est vendu à un prix correct en plus”, déclare un critique. “La stratégie récompense l’esprit critique et les joueurs expérimentés, mais elle est très abordable pour les premiers joueurs ou les novices.”

12. Jeu de plateau Pandemic

Peut-être que ce jeu de société (dans lequel vous devez arrêter la propagation d’une maladie infectieuse) est trop opportun pour être joué, mais de nombreux critiques d’Amazon ne sont pas d’accord. “Au départ, j’ai acheté ce jeu pour l’anniversaire de mon mari en guise de plaisanterie, puisque nous sommes littéralement en pleine pandémie. Je ne pense pas qu’il l’ait trouvé très drôle”, déclare une critique, mais “nous avons décidé de l’essayer et nous ADORONS ce jeu”. Des milliers d’autres le font aussi, principalement parce que c’est un jeu coopératif, ce qui signifie que “tout le monde collabore pour gagner contre le jeu plutôt que contre les autres.” Un autre explique : “Chaque joueur a des capacités spéciales qui aident tout le monde à vaincre les maladies. Tous les joueurs doivent vraiment coordonner leurs efforts et élaborer une stratégie pour arrêter la propagation des maladies.” Les critiques notent que ce jeu a une certaine courbe d’apprentissage, “mais après avoir joué une ou deux fois, vous aurez le coup de main”, assure un joueur. Et bien que ce soit quelque chose que vous vous achetiez pour rester occupé à la maison, un critique souligne que c’est aussi “un cadeau gag amusant en ces temps de folie”.

13. Rummikub de Pressman

“C’est devenu le jeu préféré de ma famille”, écrit un critique. “Il est assez facile pour que des personnes d’âges et de capacités mentales variés puissent s’amuser à y jouer, mais il peut aussi impliquer pas mal de stratégie pour les plus géniaux.” En fait, il semble être le plus grand succès parmi les personnes âgées. Un groupe de personnes de 80 ans l’a tellement apprécié qu'”après une partie d’introduction, nous étions censés dîner ensemble. Eh bien, nous ne l’avons pas fait – à la place, nous avons dû continuer à jouer”. Un autre critique dit : “Mes beaux-parents de 80 ans jouent à Rummikub tout le temps, et ma famille joue avec eux quelques fois par an. Qu’est-ce qu’ils sont bons !” Comme le souligne un critique, “Non seulement cela permet de réunir la famille sans appareils, mais cela permet aussi de garder l’esprit vif.” Ils ajoutent : “Je suis du côté obscur de la cinquantaine et des choses comme ce jeu qui garde mon cerveau actif et me fait rire et sourire est une grande chose.” Et même si vous y jouez encore et encore, pendant des années, vous ne vous en lasserez pas, selon un critique : “Cela me montre que c’est le genre de jeu qui peut vraiment évoluer avec vos capacités, donc on ne s’ennuie jamais.”

14. Z-Man Games Carcassonne Board Game

Les acheteurs à la recherche d’un jeu de société impliquant la pose de tuiles ont fait de grands éloges sur celui-ci. “Un jeu fantastique pour deux à quatre joueurs”, dit l’un d’entre eux. “Les amateurs de casse-tête apprécieront l’aspect visuel du jeu, qui consiste à créer la cité médiévale française de Carcassone à l’aide de champs, de routes, d’abbayes, de plans d’eau (rivières et lacs) et de villes fortifiées.” Un autre écrit : “Ma femme et moi avons acheté ce jeu il y a quelques mois et c’est à 100% notre jeu le plus joué. Les tuiles sont très satisfaisantes à jouer et c’est un plaisir de voir le plateau s’assembler.” Un critique était tellement fan qu’il a fabriqué sa propre version avec de la peinture et des carreaux de salle de bain “alors que j’étais un étudiant fauché qui ne pouvait pas se permettre un jeu de société à 20 dollars”, écrivent-ils. “Depuis, j’ai peur de ‘prêter’ mon jeu fait main à ma propre mère de peur qu’elle ne le vole.”

15. Wizards of the Coast Betrayal chez House on the Hill

Les fans d’horreur adorent ce jeu de société effrayant parce qu’il “capture vraiment bien l’ambiance des films d’horreur de série B/thriller/sci-fi”, selon un critique. Un autre joueur explique qu'”il s’agit essentiellement d’un film d’horreur de mauvais goût, dans la mesure où il commence toujours de la même manière : Une bande de gens qui explorent des endroits où ils ne devraient pas aller et puis le rebondissement arrive.” Mais ils notent qu’il y a suffisamment de nuances dans le jeu pour que “chaque fois que vous y jouez, l’expérience est différente, [et] c’est toujours amusant”. Et plusieurs critiques promettent que les joueurs de jeux de société, qu’ils soient chevronnés ou novices, apprécieront l’expérience. Un joueur, qui l’a “offert plusieurs fois et l’a emmené chez plusieurs amis”, affirme qu’il est parfait pour tous ceux qui ont “le sens de l’aventure”. Ils écrivent : “J’y ai joué avec des fans inconditionnels de jeux de société et ils ont adoré, et j’y ai joué avec des personnes qui ne connaissaient pas les jeux de société et ne jouaient habituellement qu’à des jeux comme Cards Against Humanity. Il peut être amusant pour tout le monde”.

16. Scythe Board Game

“Préparez-vous à être immergé dans une glorieuse réalité steampunk aux merveilles infinies”, écrit un critique qui, comme beaucoup, est impressionné par les illustrations steampunk de ce jeu de société. “L’art est époustouflant et plonge le jeu dans une réalité alternative qui est à la fois belle et crédible”, dit un autre. Dans la réalité de ce jeu, “Scythe oppose des factions d’individus assoiffés de pouvoir dans un monde imaginaire de pénurie quasi dystopique, datant de l’après-guerre”, explique un critique. “Les joueurs incarnent des personnages représentant différents États-nations, qui se disputent tous les ressources et les territoires après une période de troubles sociopolitiques. Les joueurs peuvent contrôler les mouvements des personnages, choisir des actions pour augmenter la production de ressources, maximiser l’efficacité pour gagner en puissance et en influence, et conquérir des territoires. Vos réalisations globales dans ces arènes contribuent à votre score final, et le jeu se termine après qu’un joueur ait rempli six objectifs spécifiques.” De nombreux critiques satisfaits de ce jeu de société disent que c’est similaire à Catan, bien qu’un avantage est que cela peut être joué par des petits et grands groupes. “Notre groupe joue généralement à quatre, et ma femme et moi jouons ensemble et c’est toujours aussi amusant à deux”, déclare un critique, ajoutant : “Il existe même un mode solo que nous n’avons pas encore essayé.” Et bien que les critiques avertissent que les instructions et les règles sont denses, et que le jeu est basé sur l’habileté plus que sur la chance, ils disent encore qu’il vaut la peine de jouer. “Si vous êtes partant pour un jeu complètement immersif, inspiré du steampunk, qui valorise les choix efficaces et l’habileté plutôt que le lancer de dés (il n’y a pas un seul dé à trouver), je vous recommande vivement d’essayer Scythe.”

17. Spontuneous – The Song Game

“Fredonnez-vous sous la douche ? Pensez-vous connaître les paroles de toutes les chansons et les chanter en privé dans la voiture ? C’est votre jeu”, assure un critique. Un autre qualifie ce jeu d'”hilarant”, expliquant : “Nous n’avons jamais ri aussi fort et ne nous sommes jamais autant disputés pour savoir qui commençait à chanter en premier. Nous nous sommes également disputés pour savoir si c’était une chanson ou non. Bien sûr, c’était une dispute amicale. C’est l’un des rares jeux où l’on peut faire participer de jeunes enfants, des adultes et des grands-parents et passer un bon moment. Un troisième critique est d’accord, notant que “ce jeu était une émeute” parce que tout le monde peut jouer et s’amuser : “La moitié d’entre nous est loin d’être un bon chanteur, mon père ne peut pas tenir un air pour sauver sa vie, mais il a chanté des chansons comme personne. C’était hilarant et nous avons hâte de le rejouer.”

18. Telestrations – le jeu de téléphone dessiné !

Des dizaines de critiques disent que ce jeu vous fera pleurer. L’un d’entre eux écrit : ” Lorsque j’ai terminé ma première partie, je pleurais de rire si fort “. Les gens disent que le jeu est si amusant qu’il n’est même pas important de savoir qui gagne. Les gens disent que c’est tellement amusant de jouer que cela n’a pas d’importance de savoir qui gagne. “C’est une grande expérience de ‘nous rions avec vous'”, ajoutent-ils. “Bien sûr, gagner est génial, mais honnêtement, tout le monde est gagnant dans ce jeu parce que c’est tellement divertissant.” Qu’est-ce que c’est, demandez-vous ? “C’est une combinaison du vieux jeu du téléphone et du Pictionary”, explique un critique. “Chaque joueur dispose d’un marqueur effaçable à sec et d’un bloc-notes et, à chaque tour, un mot ou une phrase est choisi(e) sur une carte tirée au sort. Vous dessinez ensuite le mot/la phrase et passez le bloc au joueur suivant. À leur tour, ils devinent ce qui a été tiré. Après avoir deviné, vous passez à nouveau le bloc et le joueur suivant doit dessiner ce qui a été deviné. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que le bloc-notes revienne à son propriétaire initial. À ce moment-là, on reprend la séquence du début à la fin. Il est étonnant de voir comment le mot/la phrase change au fur et à mesure qu’il/elle fait son tour.” Comme dans le jeu du téléphone, l’image ressemble rarement au mot original, d’où les rires. Les critiques disent qu’il est idéal pour tout, de la soirée entre filles au jeu d’alcool en passant par l’amusement pour toute la famille. “Notre groupe était composé de 7-8 personnes âgées de 10 à 80 ans et même les adolescents ont aimé ce jeu”, écrit l’un d’eux. Beaucoup disent que plus il y a de participants, plus c’est amusant, donc beaucoup essaient de jouer avec les huit joueurs à la fois.

19. Indie Boards and Cards Terraforming

“En fin de compte, ce jeu est assez compliqué avec un manuel d’instruction lourd et une courbe d’apprentissage abrupte”, écrit un critique. “Mais avec les possibilités infinies de la façon dont vous voulez jouer, le niveau de stratégie l’emporte vraiment sur le coût initial, ce qui en fait un jeu vraiment enrichissant à apprendre et à jouer.” Plus de 10 % des critiques décrivent ce jeu de société comme difficile ou compliqué, et s’accordent à dire que c’est un plaisir une fois qu’on le comprend. Il s’agit essentiellement d’un “jeu où les joueurs jouent le rôle de sociétés chargées de terraformer la planète Mars en vue d’une future colonisation”, selon un critique. Les joueurs produisent des ressources et des revenus qui leur permettent d’entreprendre des actions et de jouer des cartes [qui] augmentent la température, créent des océans et ajoutent de l’oxygène à l’atmosphère. Pendant que les joueurs travaillent ensemble pour transformer la planète, les joueurs sont notés en fonction de leurs contributions aux efforts de terraformation (et quelques autres mécanismes de notation) pour déclarer un grand gagnant.” Parce qu’il y a tant de façons de jouer, “ce jeu n’est jamais exactement le même à chaque fois que vous jouez”, écrit un critique, ce qui est un autre argument de vente pour les critiques. Ceci, ajouté au fait qu’il n’y a pas de nombre fixe de tours, signifie que ce jeu peut aussi être long. Un joueur écrit : “Nous avons joué des parties à trois et quatre joueurs, et la plupart semblent durer quatre à cinq heures. Mais le temps passe vite quand on joue”.

Conclusion

Dans notre liste les meilleurs jeux de société famille, nous avons sélectionné 19 jeux auxquels vous devriez jouer. Tous ces jeux peuvent être achetés sur Amazon ou tout autre détaillant en ligne. Nous espérons que notre article vous a été utile. Nous souhaitons également ajouter que ce ne sont pas tous les jeux qui méritent votre attention. Si vous ne trouvez pas ici votre jeu préféré, soyez sûr que nous mettrons la liste à jour prochainement.