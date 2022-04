Comment choisir une machine à sous dans un casino en ligne 

Vous avez envie de jouer aux machines sous, mais vous ne savez pas vraiment laquelle choisir ? Sachez qu’effectivement, toutes les machines à sous ne se valent pas. Voici les critères qui vous permettront de faire un bon choix pour vous.

Choisir en tenant compte du RTP

Le premier critère important pour choisir le jeu de machine à sous auquel vous pouvez jouer en toute confiance est le RTP du casino c’est-à-dire le pourcentage d’argent remboursé par l’institution aux joueurs sur la longue. Ce coefficient permet de mesurer le pourcentage de gain sur les différentes options de divertissement proposées.Ainsi, plus le RTP du casino est élevé, plus ses machines permettent aux joueurs de gagner. Vous devez donc logiquement choisir les slots qui ont le meilleur RTP pour augmenter vos chances de gagner un beau pactole. Le RTP est inscrit dans les paramètres de la plateforme de jeux casino en ligne. Vous le trouverez en cliquant dans la section aide. Pour vous faciliter la recherche des casinos offrant les meilleurs RTP, vous pouvez directement effectuer une recherche sur un comparateur en ligne.

Choisir en fonction de la volatilité de la machine à sous

Le second facteur important dont vous devez tenir compte lors du choix de votre machine à sous est sa volatilité. Elle permet d’évaluer le niveau de risque que vous encourez avec cette machine.

Lorsque la volatilité est faible, les gains sont plus fréquents sur la machine. À l’opposé, lorsqu’elle est élevée, les gains sont plus rares, mais ils sont aussi plus importants. Il vous revient donc de bien choisir le niveau de risque que vous êtes prêts à encourir pour gagner de l’argent réel avec votre slot.

Choisir en fonction de la marque et de la popularité

Contrairement à ce à quoi vous pouvez vous attendre, nous vous recommandons d’éviter du mieux que vous pouvez les machines à sous trop populaires. En effet, plus l’institution se fait remarquer, plus elle s’enrichit sur le dos de ses clients. Il est donc préférable de véritablement prendre le temps de choisir un casino simple avec une côte de popularité moyenne, mais qui offre de meilleures chances de gagner.