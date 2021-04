Les mondes de Thorgal, La jeunesse, tome 9, Les larmes de Hel

Les larmes de Hel est le neuvième tome de la série Les mondes de Thorgal La jeunesse, des éditions Le Lombard. Une bande dessinée de Yann et Roman Surzhenko, parue en avril 2021, qui présente la suite des aventures de Thorgal et Aaricia.

Aaricia et Thorgal ont réussi à échapper à la cruauté d’Harald à la Dent bleue. Ils sont maintenant en pleine mer, avec d’autres personnes qui ont fui. Tous les hommes sont épuisés, et il n’y a plus d’eau. Un numide encourage Thorgal, alors que Sveynn aperçoit au-devant d’eux une muraille de brume. C’est une véritable purée de pois qu’il va donc falloir contourner, s’ils veulent retrouver la terre ferme. Les hommes vont également devoir ramer plus longtemps, alors qu’ils sont à bout de forces. Pour Sveynn, il n’est pas question de s’enfoncer là-dedans ! De plus, l’homme est anxieux de retrouver son père adoptif, après tant d’années. Thorbiorg explique à Aaricia la vieille querelle qui remonte à la naissance de Sveynn. La völva continue, affirmant que c’était sa mère qui accompagnait Harald à la Dent bleue, lors de ses séjours chez son camarade de combat Palnatoki.

Ainsi se poursuit l’aventure pour Thorgal, Aaricia et Sveynn, qui fuit Harral à la Dent bleue, mais qui vont rapidement rencontre des difficultés et surtout croiser la route du viking. Mais bien plus encore, ils vont devoir, entrer dans la brume, affronter un drakkar en feu et survivre sur une île sans eau. Le récit est captivant, très bien mené et agréable à découvrir, présentant ainsi une bande dessinée fluide et captivante. La bravoure de Thorgal est encore à découvrir, pour cette nouvelle aventure riche en mouvements, rebondissements surprenants et révélations. Les deux jeunes amoureux sont plaisants à retrouver, avec leur force et leur caractère. Le scénario est très bien écrit, avec tout ce qu’il faut, comme des scènes fortes en émotions, de l’action, des combats ou encore du suspense captivant. Le dessin est tout aussi travaillé et agréable à retrouver, avec un trait fluide, fin et puissant, qui offre de belles planches à découvrir.

Les larmes de Hel est le neuvième tome des Mondes de Thorgal, La jeunesse, des éditions Le Lombard, qui offre une nouvelle aventure palpitante et captivante, pour les deux héros, qui vont devoir affronter de nouveaux et terribles dangers, afin de pouvoir survivre.