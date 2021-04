Ces légumes qui nous font du bien – En cuisine avec Dr. Good

“Ces légumes qui nous font du bien” vient rejoindre la collection des livres de recettes “En cuisine avec Dr. Good” aux Éditions Solar. Pour ce nouveau numéro, Michel Cymes a eu envie de nous réconcilier avec ces légumes qui ont tendance à être boudés par méconnaissance. Au programme, salades complètes, purées, risottos, gratins et bien d’autres mets à découvrir sans plus tarder.

Manger des légumes, ça s’apprend !

Pas toujours évident de consommer des légumes, pour plusieurs raisons d’ailleurs. Parce qu’on ne les connaît pas toujours, parce qu’on ne sait pas comment les cuire ou les consommer. Du coup, on a tendance à les oublier… Bref, autant de raisons qui font que l’on consomme essentiellement des légumes sans recettes élaborées. Et on ne va pas se mentir, on manque cruellement d’inspiration ! C’est là qu’intervient “Ces légumes qui nous font du bien” de Michel Cymes. Dans ce livre, l’auteur nous encourage à faire la connaissance des légumes “oubliés” autour de recettes faciles à réaliser. Nous allons parcourir pas moins de 40 recettes aux bienfaits assurés, car oui, les légumes possèdent des vertus précieuses pour l’Homme.

De précieux conseils autour de la santé

La narration débute avec les conseils prodigués par Michel Cymes autour de l’alimentation. Il insiste sur l’importance de manger des légumes et donne quelques astuces autour de leur consommation : temps de cuisson pour bénéficier des vitamines, crus ou cuits, avec ou sans la peau, surgelé ou conserve, etc.

Il propose des recettes variées, vegan ou veggies de façon à ce que chacun puisse se reconnaître. Et bien entendu, quelques idées de recettes Healthy comme on les aime ! Elles sont plutôt faciles à réaliser à condition d’avoir tous les ingrédients dans son placard. Aussi, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à la recette afin de faire vos courses en fonction. Quant à ceux qui débordent d’imagination, pourquoi ne pas laisser libre cours à votre imagination en adaptant les recettes de Dr. Good en fonction de ce que renferment vos placards.

Parmi les recettes que nous avons hâte de réaliser, il y a : “les légumes rôtis au chèvre frais et épeautre avec le potimarron, le panais et la betterave”. “Le crumble de poulet et légumes du soleil” : la recette estivale qui donne l’eau à la bouche avec un mélange de tomate, aubergine, fenouil et oignon. Et bien sûr, les “lasagnes de butternut au pesto de roquette” : une recette originale à réaliser avec ou sans viande.

“Ces légumes qui nous font du bien” est le livre à offrir aux personnes qui ne consomment pas de légumes parce qu’ils n’ont aucune idée de comment les cuisiner. Quant aux amoureux de légumes, ils pourront s’amuser à varier les saveurs en mettant un peu de couleurs dans leurs assiettes.