Safari au Kenya, un guide pour les voyageurs aventureux

Voir les Big Five dans le cadre d’un voyage époustouflant au Kenya doit se préparer à l’avance. Dates de départ optimales, types de safari Kenya et modalités pratiques tel qu’un visa de voyage facile et rapide vous aideront à trouver la formule idéale pour vos prochaines vacances. En famille, entre amis ou en solo, découvrez le Kenya, sa faune et sa flore à travers des circuits alliant safari, hôtels et détente, en VTT, en 4X4 ou même à pied ! Pack tout inclus ou programmes à la carte, laissez-vous inspirer par votre envie d’aventure





Sur la route du soleil kényan

Visiter le Kenya et en profiter pleinement demande un climat à la fois sec et doux. La diversité climatique qui caractérise un des pays des Big Five vous offre la possibilité de réserver vos vacances à plusieurs moments de l’année.

Connu pour des pluies intenses entre mars et mai, le Kenya est également sujet à des averses fréquentes d’octobre à décembre. Pour rayonner de l’intérieur du pays à la côte, les mois entre juin et septembre sont à privilégier surtout si vous axez vos congés sur le farniente et la bronzette ! En effet, la côte kényane et son climat chaud et humide est le must pour s’allonger sur les longues plages de sable fin.

Que ce soit pour un safari Kenya, faire de la plongée sous-marine, se baigner ou flâner, l’hiver correspond également à une période propice à un voyage au Kenya. C’est au centre du pays et sur les hauts-plateaux que les températures oscillantes entre 20 et 22°C seront les plus agréables. Pour un voyage sous le signe de la gastronomie, une visite de Nairobi ou faire de la randonnée, optez pour un séjour entre décembre et février.

Avant de partir

Partir pour un safari Kenya demande une préparation en termes logistiques, sanitaires et, bien sûr, administratifs à commencer par un visa électronique obligatoire au Kenya depuis le premier janvier 2021. Parmi les étapes, définissez le type de visa dont vous avez besoin selon votre séjour. Un Visa de voyage facile et rapide peut se faire directement grâce au e-visa qui se décline en trois types :

Le visa touristique à des fins de loisirs

Le visa de transit de courte durée vous laisse passer 24 heures dans un pays

Le visa à entrées multiples suppose plusieurs aller-retour vers le pays.

Chaque e-visa aura un prix différent. Le visa à entrées multiples est utile pour parcourir plusieurs pays d’Afrique de l’est. Le Kenya comme les autres pays a ses propres règles. Vérifiez donc votre éligibilité en fonction de la destination et de la nationalité indiquée sur votre passeport qui doit rester valide encore minimum 6 mois à compter de votre arrivée. En quelques clics, demandez, payez et effectuez le suivi de votre visa en ligne. Tenez compte des délais d’obtention pour être en ordre avant votre départ. Les visas touristiques et à entrées multiples sont valides 90 jours pour le travail, du tourisme ou des études.

Notez enfin que le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour rentrer au Kenya.

Le safari rêvé !

Seulement 12 heures de vol vous séparent de votre safari au Kenya.

Sur les pas du Roi Lion

Partez en safari avec des enfants et faites appel à leur imagination en réservant un circuit privé. Menés par un chauffeur francophone, installez-vous confortablement dans un 4X4 et parcourez les terres du roi de la savane ! Visites d’orphelinat pour éléphanteaux, balades à pied et rencontre des Maasaï vont éveiller vos sens, y compris gustatifs !

Séjour de charme en couple

Envie d’une aventure à deux tout en profitant d’une jolie dose intimité et de charme ? Combinez votre safari itinérant sur plusieurs jours et logez dans des petits lodges romantiques en pleine brousse ! Samburu et Shaba vous accueilleront chaleureusement avant de repartir pour visiter la région des lacs entre Nakuru et Naivasha.

Les safaris en groupe

Si vous partez avec un petit groupe d’amis, des safaris sous le signe de l’aventure 100% kenyane vous invitent à monter à bord d’un véhicule depuis lequel prendre des photos uniques au cœur de réserves où observer des rhinocéros dans leur milieu naturel et protégé.

Les lieux incontournables et des images plein la tête

Le parc de Méru, le parc d’Amboseli, le lac Nakuru, la réserve du Masaï Mara, le domaine de Samburu, la réserve privée Lewa Downs, le Parc du Tsavo, le parc de Nairobi ou encore la réserve nationale de Shimba Hills ne sont que quelques-uns des nombreux spots qui sont proposés par les agences de voyage. Vols, circuits et hôtels tout compris proposent des durées de séjour et des modules différents. Pour les vrais aventuriers, un programme à concocter soi-même est un must à bien préparer à l’avance.

Dans tous les cas, une invitation au voyage donne déjà un avant-goût de liberté !