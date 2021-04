Salades complètes – En cuisine avec Dr. Good aux Éditions Solar

“Salades complètes” est un livre appartenant à la nouvelle collection de cuisine signée Dr. Good à retrouver aux Éditions Solar. Michel Cymes avait envie de nous donner quelques astuces pour réaliser des salades saines et gourmandes à la fois. Il nous inspire au travers de 40 recettes variées avec pour seul objectif : la santé par le plaisir de bien manger.

La salade complète dans tous ses états

Vous l’aurez compris, la salade est mise à l’honneur dans ce nouvel ouvrage. Et cela tombe bien, car nous sommes nombreux à manquer d’inspiration lorsqu’il s’agit de manger des crudités. Michel Cymes avait justement envie de nous permettre de réaliser des salades complètes en associant les bons ingrédients et surtout en variant les saveurs. Et comme son objectif est également de prendre soin de notre santé, ses recettes sont saines et équilibrées.

« Salades complètes » : en route pour de délicieux mélanges

Terminé les feuilles de laitue sans arôme, la tomate coupée en deux ou encore le concombre non assaisonné. Dr. Good propose de mettre de la couleur dans nos assiettes, d’éveiller notre palais à de nouvelles saveurs grâce aux associations d’aliments. Et de créer ainsi une belle salade complète prête à être dévorée.

Les recettes proposées donnent l’eau à la bouche grâce aux photos bien sûr, mais pas seulement. Elles sont racontées de façon claire et concise. Faciles donc à réaliser, à condition que l’on ait les bons ingrédients à la maison. D’ailleurs, nous conseillons de repérer la recette au préalable et de faire vos courses en fonction, car Michel Cymes utilise des légumes « oubliés ». Vous savez, ceux que nous boudons parce qu’on ne sait pas comment les cuisiner…

Si les légumes occupent une place de choix dans les recettes de Dr. Good, les féculents, le poisson, le fromage ou encore la viande ne sont pas en reste. L’idée étant de profiter des bienfaits de chaque aliment en se faisant plaisir. Et pour nous guider dans nos choix de réalisation, Michel Cymes a glissé quelques notes à la fin de chaque recette. Il nous parle des ingrédients santé, l’atout nutri’, l’astuce light. Sans oublier l’importance de l’assaisonnement pour ajouter encore plus de plaisir à la dégustation : huiles, épices, herbes, etc.

Les photos motivent à réaliser toutes ces recettes, à commencer par la « Salade de Millet – mini légumes et poulet », la « Salade de tisons, artichauts et roquette au parmesan », le César Bowl, la « Salade de semoule, tomates et thon au persil plat » ou encore la « Salade d’œufs mollets, estragon, mâches et pomme ».

L’été approche à grands pas : et si on se faisait un festin avec de belles salades complètes ?