20, allée de la Danse – Petits secrets

Petits secrets est le premier tome de la deuxième saison de la série jeunesse 20, allée de la Danse, des éditions Nathan. Un nouveau roman pour les jeunes lecteurs et fans de danse classique, paru en avril 2021, qui présente quatre nouveaux petits rats, pour de nouvelles aventures.

Un dimanche après-midi, à Lille, Charlie demande à sa mère si elle a bien signé tous les papiers qu’il faut donner pour l’école. Le jeune garçon vient de terminer son goûter et en train de placer son assiette sale dans le lave-vaisselle. Il stresse, alors il se mord l’intérieur des joues. La maman le rassure, tout en s’amusant à lui donner un petit nom qu’il n’aime pas. Puis, Charlie jette un coup d’œil à l’horloge de la cuisine, avant de demander s’ils peuvent y aller, car il n’a pas envie de rater le train. La maman engloutit rapidement le reste de son yaourt, pour se mettre en route.

C’est partie pour une nouvelle saison et de nouveaux personnages à découvrir, à commencer par Charlie, jeune garçon qui a été admis à l’Ecole de Danse de l’Opéra de Paris, en tant que stagiaire. Ainsi ce sont quatre stagiaires que les jeunes lecteurs vont pouvoir suivre dans cette nouvelle saison, qui débute avec ce premier tome. Une nouvelle immersion dans la prestigieuse école de danse, à travers ces récits réalistes et pertinents. L’autrice, Elizabeth Barféry, offre de nouvelles perspectives et un nouvel élan à la série, avec de nouveaux personnages attachants et de nouveaux objectifs pour ces quatre stagiaires qui espèrent, au mois de juin, passer le concours d’entrée à l’école. En attendant, c’est un documentaire sur eux qui est réalisé, et certains aimeraient bien être choisis ! Une aventure palpitante pour les stagiaires, pleine de rebondissements, de rencontres et d’émotions. Quelques illustrations, douces et délicates, de Magalie Foutrier, accompagnent agréablement le roman.

