IPTV et légalité, ce qu’il faut savoir pour ne pas prendre de risque

Vous entendez beaucoup parler des box IPTV récemment, en raison des divers avantages que vous pouvez potentiellement en tirer. Si les offres sont alléchantes, il faut cependant faire attention. Il est possible que certaines d’entre elles ne soient pas légales. Pour pouvoir profiter de votre box IPTV en toute légalité, vous devez prendre connaissance des détails qui s’y rapportent.

Les spécificités de la box IPTV

La box IPTV évoque une installation qui vous donne la possibilité de regarder des chaînes de télévision sur un appareil numérique. Il peut s’agir de votre smart TV, mais aussi de votre PC, tablette ou même le Smartphone. Le principe est assez simple, soit un flux qui est capté par ce dispositif électronique, et que vous pouvez visionner par la suite. C’est avantageux pour les maisons qui ne souhaitent pas forcément regarder les mêmes choses que tout le monde.

Ici, chaque personne peut s’offrir le luxe de regarder le programme télévisé qui lui convient sur son écran. Cela change de la télévision unique, pour laquelle vous devez constamment attendre son tour pour avoir la télécommande. Ici, plusieurs chaînes vont pouvoir être visionnées de manière simultanée à partir d’un ensemble d’écrans. C’est donc une option à fortement envisagée pour les familles où les membres sont amateurs de télévision, mais pas forcément des mêmes programmes. C’est en effet un bon moyen de satisfaire tout le monde.

Une plus grande liberté des contenus

Un des points forts de l’usage de l’IPTV est que vous avez une grande liberté concernant les chaînes que vous pouvez visionner. Un des cas de figure courant des utilisateurs d’IPTV est celui des Français qui se retrouvent à l’étranger. La télévision locale n’est pas forcément à leur goût, et en cela, ils voudraient bien regarder des programmes télévisés de chez eux. La box IPTV leur permet de faire cela, et ils peuvent profiter de leur abonnement Canal+ même sans être en France.

Il en va de même pour les étrangers qui sont en France et qui souhaiteraient regarder des programmes télévisés de leur pays. Comme la technologie IPTV ne transite pas par les mécanismes traditionnels pour la télévision, il y a bien moins de restrictions pour la méthode de visionnage. Comme indiqué plus haut, vous pouvez même regarder la télévision sur votre téléphone, ce qui est un point fort indéniable.

L’aspect illégal des IPTV

Ainsi, les options sont très larges, et vous pouvez potentiellement regarder des chaînes du monde entier. Toutefois, le fait de pouvoir faire quelque chose ne signifie pas automatiquement que vous devriez, ou même que vous avez le droit. C’est un des problèmes posés par la box IPTV, soit celui de la légalité du contenu que vous regardez. De l’autre côté, d’autres vont penser à tort qu’une telle box est entièrement illégale, mais ce n’est pas le cas. Cet aspect dépend de la manière dont vous allez vous en servir.

Vous avez parfaitement le droit de regarder des programmes télévisés pour lesquels vous avez payé par le biais de la box IPTV. Par contre, si ce sont des chaînes de télévision pirates, vous tombez dans l’illégal, et vous risquez des sanctions diverses. Lorsque vous regardez le contenu d’une chaîne via cette technologie sans avoir payé, vous enfreignez la loi. En cela, il est mieux pour vous d’éviter de faire ce genre d’actions.

Reconnaitre une offre illégale

Il existe des chaînes qui peuvent être regardées gratuitement de partout, par exemple les chaînes nationales des divers pays. Par contre, si on vous propose de regarder une chaîne de manière gratuite, sans qu’elle ne respecte ce critère, c’est probablement une proposition illégale. Il y a également des sites internet qui proposent des centaines voire des milliers de chaînes de manière gratuite via une box IPTV. Ici, vous avez l’assurance qu’il s’agit bel et bien d’offres pirates, car un tel nombre de chaînes télévisées étant gratuites est assez inconcevable.

Vous pouvez trouver aussi des gens sur des sites de vente en ligne comme Amazon ou AlliExpress qui vont faire la vente d’offres pour des chaînes IPTV. Plus l’offre est bon marché, plus cela doit éveiller vos suspicions. Le fait que ces vendeurs proposent de tels abonnements sur des sites légaux ne rend pas leur offre légale pour autant. Si quelqu’un doit passer par un chemin de traverse comme un site de vente et revente pour un abonnement, il faut commencer à vous méfier.

Les services légaux d’IPTV

Beaucoup de chaînes et services de streaming peuvent s’utiliser par le biais d’une box IPTV, tout en restant dans un cadre bien légal. Parmi les services qu’il faut mentionner, vous avez les suivants :

My Canal de Canal+ et ses réputations, qui vous font disposer de toutes ses chaînes sur IPTV si vous le souhaitez,

Disney+, qui est connu comme étant un service de streaming concurrent à Netflix, mais qui vous fait aussi disposer de chaînes de télévision que vous pouvez regarder via IPTV,

Amazon Prime, le service de la compagnie Amazon, qui propose des films, séries et documentaires, que vous pouvez visionner via IPTV,

Molotov TV, qui est une chaîne précurseur de cette technologie, se faisant un nom en proposant des contenus de qualité disponible via la technologie IPTV.

Les propositions comme celles-ci sont assez nombreuses, et vous pouvez vérifier si un service de streaming qui vous intéresse est disponible via cette technologie.

Le VPN comme alternative dans certains cas

Il arrive que les gens souhaitent juste passer outre la barrière géographique imposée par les services de streaming. En effet, pour être plus pertinents dans les pays où ils sont implantés, Netflix et consorts font en sorte de trier leurs catalogues pour chaque emplacement géographique. En faisant cela, les utilisateurs ne sont pas submergés par une quantité excessive de choix, et ont accès à des contenus conçus expressément pour eux en général.

En revanche, il arrive que les gens souhaitent regarder un programme spécifique, qui n’est disponible que dans des zones où ils ne se trouvent pas. Si c’est là votre unique besoin, vous pouvez simplement souscrire à un VPN. Cette technologie est tout aussi légale, et vous permet de bénéficier pleinement de services pour lesquels vous avez dépensé de l’argent.