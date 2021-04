Sorcières ! Disent-ils est un récit complet des éditions Delcourt, paru fin mars 2021, qui présente ces femmes accusées à tort de sorcellerie. Une bande dessinée de Juliette Ihler et Singeon, très documentée, qui s’intéresse à l’histoire de ces soi-disant sorcières, ces femmes, coupables idéales d’un système patriarcal renforcé et effroyable.

Les sorcières hantent notre imaginaire collectif et sont légion dans les contes, tout comme la littérature, le cinéma… Elles sont, pour nous aujourd’hui, des personnages de fiction, des chimères bonnes pour les enfants, pourtant cela n’a pas toujours été le cas. Quelques siècles seulement nous séparent de l’époque où les sorcières étaient considérées comme de réelles personnes. C’est à ce titre qu’elles furent exécutées par milliers ! Avec le temps et les histoires, leur histoire s’est estompée et notre vision du sorcier est devenue confuse. Aujourd’hui, au sein de conspirations de sorcières, les femmes se réunissent pour mieux combattre leur ennemi commun, ainsi aux quatre coins du monde des féministes luttent, notamment pour renverser les institutions. Les femmes, auparavant, étaient torturées, noyées et brûlées, en tant que sorcières, seulement parce qu’elles étaient trop actives, puissantes ou libres…

Ainsi, l’on suit un chat noir qui explique la place des sorcières dans l’histoire, du Moyen-Age, à nos jours, des femmes militantes, trop intelligentes, trop libres. Après des nombreuses explications et faits présentés, un récit vient éclairer tout cela, avec quatre femmes, amies, coupables emblématiques, car guérisseuse, paysanne, magicienne et indépendante. La bande dessinée décrit ainsi un système patriarcal renforcé par l’émergence du capitalisme, de la religion. Une chasse aux sorcières injuste, dont les hommes et les pouvoirs avaient peur, et faisaient donc taire. Aujourd’hui ce nom résonne différemment, avec ses femmes qui se réapproprient le terme avec différents mouvements féministes. Le récit, quant à lui, est intéressant à découvrir, présentant d’un côté la liberté et l’envie de vivre, et de l’autre la persécution et la folie de l’être humain. Le dessin est plaisant, avec un trait fin, fragile et simple, parfois caricatural.

Sorcières ! Disent-ils est un récit complet et enrichissant, des éditions Delcourt, qui revient sur l’histoire de ces femmes injustement accusées de sorcellerie, qui ont été tués par milliers, et leur résonance dans notre monde d’aujourd’hui, à travers les mouvements féministes.