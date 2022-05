Les petits mystères d’Egypte – Piégés dans la pyramide

Piégés dans la pyramide est le cinquième titre de la série Les petits mystères d’Egypte, de la collection Castor romans, des éditions Flammarion. Un petit roman, pour les jeunes lecteurs, dès 7 ans, dans lequel les aventures d’Aouni et son chat Finou se poursuivent.

La jeune Aouni ouvre les yeux. Elle vient de se lever et regarde par la fenêtre. En voyant le soleil déjà haut dans le ciel, elle pousse un cri de surprise. Elle réveille Finou, le secoue et le presse, car il est déjà dix heures. Les deux amis sont arrivés à Gizeh, la veille. Aouni est impatiente de voir de plus près les pyramides Khéops, Khephren et Mykérinos. Le chat ronchonne, il aimerait bien faire une grasse matinée, pour une fois. Il s’étire de tout son long. Le muletier qui les a accueillis leur a prêté une chambre très agréable. Finou aimerait bien en profiter encre, pour lui, rien ne presse.

Le petit roman est découpé en quatre chapitres. Avant de découvrir cette nouvelle aventure, les jeunes lecteurs peuvent retrouver les héros du livre, avec un petit descriptif, ainsi qu’une carte, pour pouvoir se situer, lors de la lecture. Le récit est bien posé, plaisant à lire, invitant à retrouver Aouni et Finou, pour la suite de leurs aventures. Alors qu’ils pensaient aller visiter les trois pyramides de Gizeh, l’héroïne va venir en aide aux personnes qui l’ont accueilli. En effet, leur fille a disparu, et ils ne savent plus où chercher. Avec quelques éléments, un bon sens de l’observation et beaucoup de courage, les deux compagnons partent à la recherche de Tayet. Le roman se lit facilement, il est plein de rebondissement, offrant une belle enquête et aventure à découvrir. Des illustrations accompagnent parfaitement le récit, immergeant un peu plus les enfants dans ce bel univers.

