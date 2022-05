Les compléments alimentaires ont-ils réellement des effets sur la santé ?

Devant l’offre imposante de compléments alimentaire, il n’est pas toujours facile de faire un choix. C’est pour cela que Nutri&co a créé un site facile à comprendre et qui possède la possibilité de contacter un naturopathe pour avoir des conseils supplémentaires ou vous aider à choisir un complément alimentaire .

Mais alors qu’est-ce qu’un complément alimentaire ? À quoi servent-ils ? Et quels sont leurs composants ?

D’après le site internet Synadiet un complément alimentaire sert à compléter le régime alimentaire normal. Les compléments alimentaires sont des concentrés de substances, on retrouve :

– Des vitamines et des minéraux comme de la vitamine D ou du magnésium

– Des substances à but nutritionnel telles que de la caféine ou des oméga 3

– Des plantes ou des préparations à base de plantes

– Des ingrédients d’origine animale comme de la gelée royale ou des huiles de poisson

– Des fermets et des levures comme de la levure de bière

– Des fruits et des légumes.

On les retrouve sous de multiples formes, par exemple sous forme de comprimé, de gélule, de sirop, d’ampoule, de capsule, de sachet et bien d’autres encore.

Les compléments alimentaires se situent entre l’aliment classique qui nourrit et le médicament. Leur rôle peut être soit nutritionnel soit physiologique et ils servent principalement dans trois cas de figure : combler des déficiences alimentaires, éliminer ou atténuer des inconforts du quotidien et maintenir en bonne santé ou prévenir certains soucis de santé.

Les compléments alimentaires sont utilisés pour différentes raisons, mais les courantes sont les suivantes : pour la vitalité et améliorer les défenses immunitaires, pour améliorer le sommeil et diminuer le stress, pour améliorer la digestion et le transit, pour la perte de poids, pour améliorer la santé articulaire, pour les voies respiratoires, pour améliorer la vision, pour fluidifier la circulation sanguine.

Contrairement à ce que l’on pourrait, croire la consommation de compléments alimentaires n’est pas du tout une pratique nouvelle. En effet la grande majorité d’entre eux contiennent au moins une plante. L’utilisation des plantes pour leur vertus thérapeutiques remonte à la médecine traditionnelle qui elle existe depuis des siècles.

Voici une liste non exhaustive des plantes les plus utilisées dans les compléments alimentaires :

– Pour aider la circulation sanguine on retrouve souvent de la vigne rouge, du ginkgo ou de l’hibiscus.

– Contre le stress et pour améliorer le sommeil, les plantes les plus utilisées sont l’aubépine, la mélisse, le houblon, la camomille, le safran et le coquelicot.

– Pour les voies respiratoires, on peut retrouver de la menthe, de l’eucalyptus ou encore du thym.

– Pour la perte de poids ce sont le thé vert, le fenouil, le konjac ou encore le maté que l’on observe le plus souvent.

– En ce qui concerne la vitalité et l’immunité, on voit souvent du ginseng, de l’acérola ou de la goyave.

– Pour une meilleure digestion et un meilleur transit, ce sont la menthe poivrée, la rhubarbe, le fenouil, le gingembre ou encore le pissenlit qui sont souvent utilisés.

– Pour l’amélioration des articulations, on retrouve régulièrement le curcuma, les orties ou le cassis.